Миллиардера приговорили к лишению свободы из-за мошенничества и взяток

В Шанхае суд приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам лишения свободы за взяточничество и мошенничество. Его компанию Tomorrow Holdings, которая была в центре всех махинаций, оштрафовали на $8,1 миллиарда.

Об этом пишет Reuters.

По данным следствия, в 2001-2021 годах Сяо Цзяньхуа передавал акции и объекты недвижимости чиновникам взамен на отсутствие финансового надзора. Общая сумма взяток составила более 680 миллионов юаней (около $100 миллионов).

С 2004 года бизнесмен со своей компанией через анонимных владельцев и косвенных акцонеров контролировал несколько финансовых учреждений и финансовых интернет-платформ, включая обанкротившийся Baoshang Bank.

В суде отметили, что Сяо использовал незаконные доходы для приобретения финансовых учреждений, торговли ценными бумагами и зарубежных инвестиций.

Его признали виновным в незаконном присвоении государственных депозитов, злоупотреблении доверием, нелегальном использовании денег и взяточничестве.

Напомним, ранее в Китае бизнесмена "посадили" на 18 лет после того, как тот обозвал Си Цзиньпина "клоуном".

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