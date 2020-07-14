Из-за карантина промпроизводство в ЕС упало более чем на 20%
В мае 2020 года промышленное производство в ЕС и еврозоне оказалось на 20% ниже, чем в мае 2019 года.
Об этом говорится в новых данных от Евростата.
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Как повлиял на ситуацию карантин
Как сообщает Евростат, после того, как большинство стран ЕС начали ослаблять карантин, показатели мая для стран ЕС по сравнению с апрелем, выросли на 11,4%, для еврозоны - 12,4%.
Перед этим в апреле промышленное производство в ЕС и еврозоне упало на 18,2% в связи с карантинными ограничениями.
Кто легче других пережил карантин
Наибольший рост производства в мае зарегистрировали в Италии (+42,1%), Франции (+20,0%) и Словакии (+19,6%), тогда как наибольшее падение - в Ирландии, Хорватии и Финляндии.
Где наибольшее падение
В то же время показатели мая 2020 года оказались на 20,9% ниже для еврозоны и на 20,5% для ЕС, по сравнению с маем 2019 года. Наибольшим падение стало в Словакии (33,5%), Венгрии (27,6%) и Румынии (27,4%).
Как пандемия била по Европе
26 июня 2020 года глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила о том, что Еврозона "вероятно, прошла" тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
7 июля 2020 года Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны.
В прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 7 июля, Польшу назвали страной, которая быстрее других сможет оправиться от последствий карантина.
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