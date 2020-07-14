Из-за карантина промпроизводство в ЕС упало более чем на 20%

Максимальное падение зафиксировано в Словакии (33,5%), Венгрии (27,6%) и Румынии (27,4%)

В мае 2020 года промышленное производство в ЕС и еврозоне оказалось на 20% ниже, чем в мае 2019 года.

Об этом говорится в новых данных от Евростата.

Читайте такжеЭкономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 12% - Лагард

Как повлиял на ситуацию карантин

Как сообщает Евростат, после того, как большинство стран ЕС начали ослаблять карантин, показатели мая для стран ЕС по сравнению с апрелем, выросли на 11,4%, для еврозоны - 12,4%.

Перед этим в апреле промышленное производство в ЕС и еврозоне упало на 18,2% в связи с карантинными ограничениями.

Кто легче других пережил карантин

Наибольший рост производства в мае зарегистрировали в Италии (+42,1%), Франции (+20,0%) и Словакии (+19,6%), тогда как наибольшее падение - в Ирландии, Хорватии и Финляндии.

Где наибольшее падение

В то же время показатели мая 2020 года оказались на 20,9% ниже для еврозоны и на 20,5% для ЕС, по сравнению с маем 2019 года. Наибольшим падение стало в Словакии (33,5%), Венгрии (27,6%) и Румынии (27,4%).

Как пандемия била по Европе

26 июня 2020 года глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила о том, что Еврозона "вероятно, прошла" тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

7 июля 2020 года Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны.

В прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 7 июля, Польшу назвали страной, которая быстрее других сможет оправиться от последствий карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram