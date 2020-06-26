Еврозона прошла тяжелейший этап коронавирусного кризиса - Лагард

При этом Кристин Лагард призвала власти подготовиться к возможной второй волне.

Еврозона "вероятно, прошла" тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Европейского центробанка Кристин Лагард.

"Мы, вероятно, прошли низшую точку, и я говорю об этом с некоторой тревогой, потому что, конечно, может начаться серьезная вторая волна", - сказала Лагард на онлайн-конференции.

Согласно базовому сценарию ЕЦБ, экономика блока может сократиться на 8,7% в 2020 году после более чем двухмесячного весеннего карантина для сдерживания вспышки коронавируса.

Лагард сказала на прошлой неделе, что экономика еврозоны во втором квартале может показать "резкое снижение" примерно на 13%.

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