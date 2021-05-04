Как украинцам спасти свои сбережения в условиях растущей инфляции

Цены в Украине в последнее время активно растут практически по всем категориям товаров: только за первый квартал 2021 года инфляция превысила 4 процента. Как же нашим гражданам заставить в этих условиях свои сбережения работать?

Мировая экономика после падения, вызванной пандемией коронавируса, начала постепенно восстанавливаться.

Благодаря масштабным программам поддержки со стороны многих государств начал оживать бизнес. Налаживаются замороженные, а где-то и разорванные торговые связи между странами, а население начинает более активно тратить деньги на товары и услуги, которые они не смогли из-за карантинных ограничений или не захотели потратить в 2020 году.

Рост спроса провоцирует производителей повышать цены на свои товары: инфляция вновь пошла в рост. Украина в этой мировой тенденции не стала исключением.

По данным Госстата, только за первый квартал 2021 года инфляция в Украине составила 4,1 процента, а в марте этого года по сравнению с мартом 2020 год потребительские цены выросли до 8,5 процента, ускорившись с 7,5 процента в феврале.

За последний год существенно, почти на четверть, повысились тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, что произошло в основном из-за подорожания природного газа на 64 процента и электроэнергии на 37 процентов.

Что касается продовольственных товаров, то цены на них вместе с безалкогольными напитками выросли на более чем 10 процентов. Также заметно, почти на 8 процентов, выросли цены на проезд в маршрутном транспорте, на почти 5 процентов – на железнодорожный транспорт, почти на 4 процента – на авиатранспорт.

В связи с тем, что инфляция только набирает обороты и до конца года замедляться не собирается, банкиры и эксперты дали советы украинцам: куда можно вложить свои сбережения, чтобы сохранить их реальную покупательскую способность и, возможно, даже дополнительно заработать.

Плюсы банковского депозита

Банковский депозит, несомненно, является самым популярным инструментом сохранить собственные сбережения. Во-первых, потому что минимальная сумма вклада в большинстве банков не превышает одну тысячу гривень, а, во-вторых, положить деньги под проценты, можно даже не посещая отделение банка, достаточно зайти в мобильное приложение.

На данный момент банки предлагают вкладывать гривневые депозиты на год от 4,7 процента до 11 процентов. Предложения с самыми высокими процентами можно увидеть у менее надежных банков.

Крупные отечественные и банки с иностранным капиталом дают не более 8 – 9 процентов годовых на гривневые, до 2 процентов на долларовые и до 1,25 процента на депозиты в евро.

По словам директора департамента коммуникаций «Кредобанка» Виктора Гальчинского, банковский депозит дает возможность получать стабильный пассивный доход с минимальными рисками потерять средства, а если вклад не превышает 200 тысяч гривень, то риск вообще отсутствует.

"Валютный депозит поможет защитить средства от колебаний курса, однако по доходности он в несколько раз проигрывает депозитам в гривне. Гривневый депозит однозначно выгоднее, потому что доходность достигает 7-9 процентов годовых. Против 0,2-2 процентов годовых в валюте ", - отметил Гальчинский.

Снижение или рост доходности депозитов зависит от учетной ставки Национального банка. В настоящее время она составляет 7,5 процента. Есть большая вероятность, что в этом году учетная ставка будет расти: Нацбанк таким образом сдерживает дальнейший рост инфляции.

Это выгодно вкладчикам, поскольку рост учетной ставки будет провоцировать рост доходности по депозитам.

Относительным минусом этого способа сохранения средств является то, что самые высокие ставки можно получить по депозитам, которые нельзя досрочно разорвать и в любой момент забрать свои деньги. Второе, доходы по депозитам облагаются налогом.

Картину также омрачает историческое сравнение: еще несколько лет назад ставки по депозитам в Украине были вдвое выше нынешних.

Возможности вложений в государственные облигации

С каждым годом среди украинцев стают все более популярными облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов, чтобы обеспечить финансирование расходов государственного бюджета.

Главным преимуществом вложений в ОВГЗ является то, что государство полностью гарантирует возврат вкладов, то есть это самый безопасный способ финансового инвестирования. Еще одно преимущество — не нужно платить подоходный налог с полученных доходов в отличие от того же банковского депозита, однако необходимо будет заплатить 1,5 процента военного сбора.

К минусам данного финансового инструмента можно отнести сложность в оформлении, необходимость платить комиссию банку за открытие и обслуживание депозитарного счета, а также существенная минимальная сумма вклада, которая составляет 100 тысяч гривень.

По словам руководителя аналитического отдела ивесткомпании «Concorde Capital» Александр Паращия, украинцам действительно выгодно покупать ОВГЗ в 2021 году.

"Если сравнить с банковскими депозитами, то облигации дают большую доходность (8-12 процентов годовых - УНИАН). Облигации необходимо покупать через банки или брокеров. Перед инвестированием следует изучить условия: какими будут расходы, связанные с открытием специального счета, какие комиссионные берут те, кто продает ОВГЗ ", - отметил Паращий.

Государственные облигации являются сейчас главным инструментом на неразвитом национальном фондовом рынке. Инвестировать в другие ценные бумаги, акции или корпоративные облигации, в украинских условиях очень рискованно.

Основным фактором риска является низкая ликвидность рынка: купить эти ценные бумаги относительно легко, однако продать их быстро и без существенных потерь почти невозможно.

Манящий западный мир

В условиях недоразвитости фондового рынка в Украине некоторые граждане начали интересоваться акциями западных компаний, которые можно купить при посредничестве брокеров.

Недавно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и других известных зарубежных гигантов.

Главным минусом использования этого финансового инструмента является высокая рискованность, а также необходимость для покупателя постоянно углублять свои знания о зарубежных фондовых рынках и акциях, чтобы принимать правильные инвестиционные решения: когда акции стоит покупать, а когда продавать.

Рассматривать эти бумаги как инструмент для инвестирования стоит только в случае готовности уделять достаточно времени для отслеживания новостей об этих компаниях, динамики цен на акции, а также ситуации на мировых рынках. Ночи без сна для энтузиастов – гарантированы.

Главным плюсом инвестирования в акции является высокая доходность. Например, в 2020 году акции американской компании Tesla выросли почти на 700 процентов. Однако это не означает, что такой рост будет и в 2021 году.

Эксперты советуют: если и инвестировать в акции иностранных компаний, то не все сбережения. Также не стоит забывать и о диверсификации инвестиций: покупать акции нескольких компаний, а не одной.

Криптовалюты и возможности эры диджитализации

Последние годы в лексиконе многих инвесторов появился новый термин «криптовалюта» — цифровая валюта, оборот которой не контролируется властями ни одной страны мира.

Сейчас на инвестиционных рынках появились большое количество разных криптовалют, однако, одна из первых – Bitcoin - оказалась одним из самых прибыльных инструментов 2020 года. Увеличив свою стоимость на пике до 60 тысяч долларов с 3 тысяч, Bitcoin обеспечил своим инвесторам доходность в прошлом году в 2000 процентов.

Такой сумасшедший рост его стоимости разделил экспертов на два лагеря: одни называет его "новым золотом", а другие убеждены, что криптовалюта — это "пузырь".

По мнению специалиста инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, криптовалюта — это пузырь, который растет только на "хайпе".

"В криптовалюте нет ни одной стоимостной составляющей, ни одного фундаментального признака стоимости. Bitcoin — это исключительно" хайп". Он может дорасти до 100 тысяч долларов, а может лопнуть", - считает Фурса.

По словам директора департамента риск-менеджмента "Аккорд банка" Николая Войткова, инвестиции в криптовалюту являются очень рисковыми, но и шансы, что они окупятся, также высоки. Такие инвестиции подходят тем, кто может смириться с большими потерями.

"Биткоины — это игра в рулетку. Отследить тренды, как будет меняться их стоимость, невозможно", - отметил Войтко.

Не терять голову

Таким образом, сейчас на национальном финансовом рынке существует достаточно инструментов, в которые можно вложить свои средства, чтобы сохранить их покупательскую способность в условиях растущей инфляции.

Однако, следует помнить: чем выше доходность у финансового инструмента, тем выше риск навсегда потерять свои деньги. Самыми безопасными инструментами являются депозиты надежных банков и государственные облигации.

Самыми рискованными, однако, и существенно более прибыльными, являются акции компаний и криптовалюты.

Тем, кто решится вложить средства в криптовалюту или акции зарубежных компаний в 2021 году, эксперты советуют не вкладывать все сбережения в один актив, а диверсифицировать инвестиционный портфель, разбавив его менее рисковыми активами — депозитами или государственными ценными бумагами.

Не складывайте все яйца в одну корзину: она может с грохотом упасть.

Богдан Слуцкий

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