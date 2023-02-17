Он предусматривает создание государственного материального резерва и отдельно - мобилизационного резерва.

Кабинет министров одобрил новый законопроект "О государственных резервах".

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив при этом, что формирование резервов будет проходить по сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая.

"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем в корне изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно - мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв - это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и т.д.", - сказал он.

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"Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", - заявил он.

Госбюджет-2023

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

Бюджет-2023 планировался с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.

31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.

14 февраля Кабмин одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.

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