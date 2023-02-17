Кабинет министров одобрил новый законопроект "О государственных резервах".
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив при этом, что формирование резервов будет проходить по сферам: продовольственная, медицинская, энергетическая и техническая.
"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем в корне изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно - мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв - это наши запасы, которые позволят быстро разворачивать дополнительные военные производства, ремонт военной техники, восстановление критической транспортной инфраструктуры, восстановление энергосистемы и т.д.", - сказал он.
"Главная цель – сделать так, чтобы наша страна была в любой момент времени обеспечена всеми первоочередными вещами", - заявил он.
Госбюджет-2023
3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.
Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.
Бюджет-2023 планировался с учетом 1,3 трлн грн доходов, расходы составят 2,6 трлн грн. Рост ВВП предполагается на уровне 3,2%.
31 января 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об увеличении расходов госбюджета на 2023 год на 5,5 млрд грн.
14 февраля Кабмин одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.