Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 42,73 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 42,00 грн за евро.

Видео дня

Курс во время войны:

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: