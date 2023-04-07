Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 32 копейки – до 37,52 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 15 копеек – до 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн/долл., евро – 39,65 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,49 грн.

Курс доллара в условиях войны

После российского вторжения в Украину регулятор отменил ограничения на установление курса, при том, что до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июле 2023 года Нацбанк снизил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

2 апреля 2023 года Украина подписала Меморандум с Международным валютным фондом. Официальный Киев взял на себя обязанность отойти от экстренных мер, введенных из-за полномасштабного нападения Российской Федерации.

Киев обязался подготовить стратегию, которая "поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и принять политические меры, необходимые для поддержания этого перехода". Кроме того, Меморандум обязывает отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

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