Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,05 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослабил на 35 копеек – до 37,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек – до 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,05 грн за долл., евро – 40,20 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом

После того, как Россия напала на Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, хотя до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Более того, до вторжения в Украине был плавающий курс гривни.

В июле Национальный банк ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Сообщалось, что по состоянию на 7 апреля 2023 года, во время расчетов картой можно потерять тысячи гривень, поскольку безналичный курс во многих украинских банках стал значительно дороже наличного.

Например, у "ПриватБанка" один наличный евро стоит - 40,5 грн, в то же время безналичный на 1 гривню дороже - 41,5 грн.

То есть при условии оплаты покупки в 1 тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса спишут - 41500 грн, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется на 1 тысячу гривень дешевле - 40500 грн. Если стоимость покупки 2 тысячи евро, то экономия составит 2 тысячи гривень.

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