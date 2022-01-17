Бенджамин Коуэн, аналитик, эксперт в сфере криптовалют, имеющий на ютубе порядка 700 тыс. подписчиков, обнаружил перспективный токен и выгодный, по его мнению, уровень для покупки криптовалюты.
В текущем году токен Chainlink (LINK) подорожает сильнее, чем в 2021 году, утверждает аналитик. В прошлом году цена альткоина выросла на 74%.
По мнению Коэуна, стремительный рост альткоина произойдет в случае, если он закрепиться выше отметки в $26 за монету. В ближайший год токен Chainlink продолжит активно расти и реализует потенциал, который монете не удалось реализовать в прошлом году, спрогнозировал аналитик.
Также Коуэн напомнил, что несколькими месяцами ранее бывший CEO Google Эрик Шмидт присоединился к команде Chainlink в качестве стратегического советника. В свою очередь это положительно влияет на перспективы проекта, уверен криптоаналитик.
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В списке Coimarketcap криптовалюта Chainlink находится на 17-м месте. На сегодня токен торгуется на уровне в $24,8, за прошедшие сутки он подешевел на 3%. При этом с начала 2022 года цена альткоина поднялась на 15%, а в определенный момент она была самой торгуемой криптовалютой на рынке и самой быстрорастущей по количеству использований в смарт-контрактах.
Ранее другой известный криптотрейдер Михаэль ван де Поппе также назвал Chainlink одной из самых перспективных криптовалют на рынке. Он уверен, что в ближайшей перспективе токен может вырасти в цене на 350% с текущих уровней.