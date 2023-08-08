С 1 августа правительство расширило программу льготного ипотечного кредитования "єОселя", предложив кредиты под 7%.

В Украине выдали первый льготный ипотечный кредит по программе "єОселя" под 7% после ее расширения.

Благодаря этому, как сообщает Министерство экономики в Facebook, молодая семья, которая долгое время жила в общежитии, приобрела двухкомнатную квартиру под Киевом.

"Сегодня "Укргазбанк" выдал первый кредит по программе "єОселя" под 7% годовых... Сейчас супруги с сыном живут в общежитии", - говорится в сообщении.

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В министерстве сообщают, что кредиты на жилье с 1 августа стали доступнее для еще большего количества украинцев. Взять ипотеку под 7% могут ветераны и члены их семей, участники боевых действий, люди, получившие инвалидность в результате войны, семьи погибших ветеранов и военных, а также все украинцы, не имеющие собственного жилья.

"єОселя"

Программа "єОселя" заработала в Украине с октября 2022 года и сначала была доступна только для четырех категорий граждан: военнослужащих, медиков, педагогов и ученых. Все они могли получить жилье в ипотеку под 3 процента годовых с первоначальным взносом в 20% и сроком погашения 20 лет.

В мае 2023 года сообщалось, что реализация программы "єОселя" для приобретения жилья на первичном рынке потребует не менее 20-25 млрд грн - именно такой объем средств может удовлетворить накопленный кредитный спрос с начала действия программы льготной ипотеки на квартиры от застройщиков.

22 июня 2023 года "єОселя" заработала в жилых объектах на этапе строительства. Сообщалось, что большинство потенциальных заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 м кв. до 70 м кв. в новостройках крупных городов.

С 1 августа правительство расширило программу льготного ипотечного кредитования "єОселя", предложив кредиты под 7%.

Украинцы пользуются программой преимущественно для приобретения вторичного жилья: 68% от всех выданных ипотек ушло именно на подержанные дома. Треть кредитов выдали на приобретение жилья на первичном рынке.

Сейчас в программе принимают участие пять банков-партнеров: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк"и" Sky Bank". С начала работы "єОселя" они выдали более 3 млрд грн кредитов. Благодаря этому более, чем 2,2 тысячи украинских семей уже приобрели собственное жилье.

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