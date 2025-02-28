Индексация пенсий будет касаться почти 10 млн пенсионеров.

С 1 марта в Украине начнется индексация пенсий, снижение цен на наиболее популярные лекарства, а также продолжатся выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Завтра начинаем индексацию пенсий. Рост будет на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров. Завтра также начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что есть договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 медицинских препаратов. По его словам, цены уменьшатся от 10 до 50%.

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"Также с 1 марта мы автоматически продолжим выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. Те, кто их получает сейчас, будут получать их автоматически следующие шесть месяцев. Речь идет о 1,2 млн ВПЛ", - отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство примет решение, по которому должны доначислить субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали.

"Также урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах", - добавил глава правительства.

Пенсии в Украине - последние новости

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что введение накопительной пенсионной системы может начаться уже со следующего года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

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