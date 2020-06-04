IKEA в Украине: как выглядит пункт выдачи заказов (фоторепортаж)

Напомним, IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA 14 мая запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, правда затем временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине из-за большого спроса.

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УНИАН предлагает вам посмотреть, как выглядит пункт выдачи заказов компании в Киеве.

Добавим, что IKEA пока не готова назвать конкретную дату полного восстановления работы украинского интернет-магазина.

"IKEA продолжает упорно работать над расширением своих мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на товары в Украине, который значительно превысил наши самые смелые ожидания. Однако пока мы не готовы назвать конкретную дату полного восстановления работы магазина. Обязательно будем держать вас в курсе любой новой информации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, а в дальнейшем намерена открыть первый магазин в Киеве. Однако позже компания временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

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