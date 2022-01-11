Рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории.

С начала 2022 года курс биткоина обновил рекорд дешевизны, Ethereum с каждым днем теряет свои позиции, а общая капитализация рынка криптовалют впервые с сентября снизилась до $1,9 трлн.

Эксперты рынка объяснили, что сейчас происходит с биткоином и Ethereum и чего ждать от монет в ближайшем будущем. Прогнозы опубликовал РБК.

Аналитики ресурса BitMEX считают, что в ближайшие несколько месяцев цена биткоина опустится ниже $30 тысяч, а Ethereum – ниже $2 тысяч. Это повлечет за собой обвал других цифровых монет, вплоть на 90%. С таким мнением согласились и эксперты биржи EXMO. Они называют обрушение курса главной криптовалюты до $20-25 тыс. вполне возможным, опираясь на консультирование с трейдерами.

В компании AMarkets считают, что стоимость биткоина почти наверняка обвалиться до $20-30 тыс., а цена Ethereum – до $2,5 тыс. Впрочем, обвал продлится не долго – после стабилизации ситуации на валютных и фондовых рынках во втором и третьем квартале криптовалюты вернуться к росту.

В Bestchange не советуют пока инвестировать в криптовалюты, как минимум до конца месяца. Сектор криптовалют, как и фондовый рынок США, в последние месяцы находился в состоянии большой перекупленности, поэтому обвал на обоих рынках неизбежен.

Читайте такжеДобавьте в заметки: какие криптовалюты "выстрелили" с начала 2022 годаРанее УНИАН уже писал, что Питер Брандт, один из самых влиятельных людей в криптовалютном комьюнити, также предупреждал о шатком положении Ethereum. А до этого трейдер пытался предостеречь покупателей биткоина от ловли "падающего ножа" на фоне продолжающегося падения главной криптовалюты.

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