Гривня в ожидании спасательного круга

Одной из главных экономических тем последних недель стало получение Украиной кредита от Международного валютного фонда, окончательное решение о котором Совет директоров МВФ примет вечером 9 июня.

Украина и МВФ достигли предварительные договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере порядка 5 млрд долларов на пятилетний срок.

И первый транш в 2 миллиарда долларов, который должен поступить в страну в ближайшие дни, как и последующая затем помощь от Еврокомиссии и Всемирного банка, помогут стране в преодолении последствий пандемии коронавируса и многонедельного карантина, нанесших серьезный урон украинской экономике.

Такие события не могут не повлиять на курс украинской валюты, чувствительной к любым экономическим проблемам.

Серьезно укрепившаяся в конце 2019 года гривня, вопреки пессимистическим ожиданиям, не сильно сдала позиции с приходом в Украину коронавируса, просев с 23-24 грн/долл. до 28 грн/долл. в марте, в самый пик кризиса, после чего, в апреле и мае, стала потихоньку отвоевывать назад свои позиции. На это повлияли и монетарная политика Нацбанка, поддержавшего украинскую валюту интервенциями, и спадающий ажиотаж населения. А также послабление карантина, открывшее перспективы к постепенному восстановлению экономики, и скорая долгожданная помощь от МВФ.

Непостоянство рынка

После 20 мая гривня, укрепившаяся было уже до 26,52 грн/долл., что стало максимальным ее показателем с начала коронакризиса, начала вновь сдавать свои позиции, достигнув отметки в 27 грн/долл.

По словам старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, на росте курса доллара, очевидно, сказывался отложенный спрос населения, который сложно было реализовать во время карантинных мероприятий, и который начал реализовываться в ходе поэтапного отмена карантина.

Как считает аналитик инвестгруппы «Универ» Михаил Федоров, снижение курса гривни происходило также из-за ожиданий рынка получить транш МВФ уже в мае, что неоднократно обещали украинские политики. Но ожидаемого не произошло, так как для Фонда все решения о выделении помощи странам – рутинная работа, выполняемая в порядке очередности.

«МВФ никуда не спешит, потому что это Украине нужно сотрудничество с МВФ, а не Международному валютному фонду сотрудничество с Украиной… Однако, для Украины вопрос сотрудничества с МВФ, это вопрос, по которому было много споров, это вопрос, к решению которого страна достаточно долго и мучительно шла. А поэтому все в Украине и политики, и финансисты спешат и хотят увидеть первый транш максимально быстро, и поэтому ставят очень близкие сроки по его получению», - отметил Федоров.

По мнению эксперта, участники рынка несколько разочаровались, не увидев обещанного транша в оговоренные властями сроки, что повлияло на их поведение на валютном рынке.

«Эти эмоции людей сказываются на размещениях ОВГЗ. Если на аукционе 13 мая инвесторы на энтузиазме скупили ОВГЗ на 20 млрд грн, то 26 мая они купили облигаций всего на 1 млрд грн. Столь резкую смену ситуации ничем иным, как изменением настроения рынка не объяснить. И гривня сдала позиции так же из-за этого», - считает Федоров.

Эксперт отметил, что с прояснением ситуации с МВФ эмоции участников рынка улягутся, и гривня вновь продолжит свой рост.

Рост на позитивных ожиданиях

Так и произошло. Последняя неделя ознаменовалась укреплением гривни, которая ежедневно отвоевывала у доллара по несколько копеек, достигнув по официальному курсу показателя в 26,60 грн/долл.

По мнению Вадима Иосуба, причиной укрепления национальной валюты как раз стали ожидания скорого получения Украиной первого транша кредита МВФ.

Ожидают укрепления национальной валюты в результате положительного решения Международного валютного фонда и простые украинцы.

К примеру, киевлянка Александра в кризис продала квартиру за национальную валюту и ожидает получения Украиной транша, чтоб при укреплении гривни обменять вырученные от продажи недвижимости деньги на доллары. И у ее ожиданий вполне реальные перспективы, так как, по мнению некоторых экспертов, гривня действительно может продолжить свой рост.

«Когда Украина получит деньги от МВФ, макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга также будет снижаться. Помимо этого, Украина получит деньги от ЕС и Всемирного банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета, и с государственными финансами страны все будет хорошо, по крайней мере, в обозримом будущем», - отметил Михаил Федоров.

По его мнению, за счет этого гривня в ближайшее время сможет укрепиться до отметки 25 гривен за доллар. Далее динамика курса украинской валюты может повторить свою динамику в 2019 году, когда она укрепилась с курса 28 грн/долл. в январе 2019 года до 23,2 грн/долл. в декабре 2019 года.

«Уровень в 25 грн/долл. - это цель в перспективе пары месяцев. После гривня, скорее всего, продолжит свой рост. И я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 грн/долл. В базовом варианте гривня достигнет уровня 23 грн/долл., а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 грн/долл.», - считает эксперт.

Меньше рисков для финансовой стабильности

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что ожидаемое утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины станет позитивным психологическим сигналом для валютного рынка.

«Ее воодушевляющий эффект нельзя недооценивать: ведь Украина закроет привлечениями от МВФ и других доноров основную часть подлежащих в этом году выплат по валютным долгам, что существенно снимает риски для макрофинансовой стабильности», - рассказала Коробкова УНИАН.

Эксперт пояснила, что безотносительно к программе МВФ денежный рынок в последние недели тяготеет к укреплению национальной валюты в связи с образовавшимся профицитом внешней торговли и продажей иностранной валюты компаниями государственного сектора для выплат дивидендов в государственный бюджет.

«Получение транша МВФ уже заложено в цену, то есть это не является неожиданностью, соответственно не повлияет на курс», - сказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Как видно из предложенных сценариев, мнения специалистов относительно влияния финансовой помощи от Международного валютного фонда разделились лишь в деталях. Но при этом на данный момент украинская валюта продолжает укрепляться, а получение кредита Украиной, так или иначе, поможет нашей стране в восстановлении ослабленной коронакризисом экономики.

Екатерина Жирий