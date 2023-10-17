Курс гривни к евро установлен на уровне 38,55 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,45 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,55 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек по сравнению со вчерашним показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,40/36,42 грн/долл., евро - 38,40/38,42 грн/евро.

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17 октября гривня снова укрепилась. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины ослаб на 3 копейки – до 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

После 17 октября "ПриватБанк" обновил валютный курс, курс наличного доллара к гривне подорожал на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Национальный банк с 3 октября отменил режим фиксированного курса гривни к доллару, который действовал в Украине с начала полномасштабной войны. Сейчас в стране действует режим гибкого курса, предусматривающий активное участие НБУ на валютном рынке с целью контроля курсовых колебаний.

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