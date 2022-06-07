Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 40 копеек – до 35,50 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.
Как передает корреспондент УНИАН, к евро гривня также укрепилась на 40 копеек – до 37,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 34,60 грн за долл., евро – 36,70 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.
Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что давление на национальную валюту снизится, когда украинцы, которые выехали за границу, вернутся домой.