Курс гривни к евро сегодня составляет 38,30 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 15 копеек – до 36,00 грн/долл. по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, к евро гривня осталась на уровне предыдущего показателя 38,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,00 грн за долл., евро - 37,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В Украине до конца полномасштабной войны РФ заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

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