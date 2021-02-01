В январе расходы по общему фонду государственного бюджета составили 68 млрд грн, или 84,2% от росписи отчетного периода.

По оперативным данным Государственной казначейской службы (ГКСУ), в январе 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 57,6 млрд грн, роспись выполнена на 106,5%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 33,3 млрд грн, или 111,4%, что на 3,4 млрд грн больше росписи января. При этом из бюджета было возмещено 13 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали налог на добавленную стоимость (+2,9 млрд грн) и рентная плата за пользование недрами (+0,4 млрд грн).

Также сообщается, что поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 22,1 млрд грн, или 100,4% от росписи января. Из общей суммы поступлений почти 20,5 млрд грн составили поступления налога на добавленную стоимость, 1,5 млрд грн - ввозной пошлины.

«По оперативным данным ГКСУ в январе 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 68 млрд грн, или 84,2% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за январь государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 4,9 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 10,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 26,7 млрд гривен.

По данным Минфина, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2021 составили 36,9 млрд грн, или 71,3% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 36,9 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 1,4 млрд грн (48,2 млн долл).

Также сообщается, что из внешних источников по состоянию на 31 января средств не поступало. При этом, платежи по погашению государственного долга января составили 23,6 млрд грн (99,2% плана), платежи по обслуживанию - 5,7 млрд грн (96,2% плана).

Что этому предшествовало

В конце ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что досрочное выполнение годового плана по доходам госбюджета свидетельствует об эффективной работе ГНС в сфере детенизации, поскольку объем «теневых» операций значительно сокращается, а на их место выходит легальный и честный бизнес, который добросовестно платит налоги.

По состоянию на 28 декабря 2020 года налоговые поступления в доходную часть государственного бюджета на 2020 год на 60 млрд грн превысили плановый показатель.

По данным Министерства финансов, в 2020 году в общий фонд госбюджета поступило 877,6 млрд грн, роспись выполнена на 102,2%.

Налоговые поступления в государственный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе 2021 года составили 33,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше показателя за январь 2020 года.

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Автор: Екатерина Жирий