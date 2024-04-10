Потребительские цены выросли на 3,5% в марте, а базовое ценовое давление остается существенным.

Годовая инфляция выросла в марте, а базовое ценовое давление оставалось сильным, что вызвало вопросы о том, насколько Федеральная резервная система США сможет снизить процентные ставки в этом году.

Издание The Wall Street Journal пишет, что индекс потребительских цен - показатель цен на товары и услуги - в марте вырос на 3,5% по сравнению с годом ранее. Так называемые базовые цены выросли на 3,8% по сравнению с годом ранее. Особый интерес для инвесторов и экономистов представляет рост базовых цен на 0,4% за один месяц. Это оказалось выше ожиданий экономистов, которые прогнозировали 0,3%.

Доходность государственных облигаций США выросла сразу после выхода отчета, отражая ставки на то, что данные могут отсрочить и ослабить снижение процентных ставок. Последние данные показали, что инфляция в январе и феврале была выше, чем ожидалось, что стало нежелательным несоответствием отчетам, которые свидетельствовали о заметном снижении темпов роста цен.

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Аналитики считают, что третий месяц подряд разочаровывающие данные по инфляции могут стать основанием для более серьезных изменений в инфляционном и политическом прогнозе ФРС.

Снижение ставок

В прошлом месяце некоторые чиновники ФРС считали, что в этом году будут как минимум три снижения ставок, если инфляция продолжит снижаться. Фьючерсы на процентные ставки указывают на то, что инвесторы в целом придерживаются такого же прогноза. Некоторые же считают, что ФРС снизит ставки один или два раза, или не снизит вовсе.

Данные по занятости подкрепили этот скептицизм. Они показали, что в марте в экономике появилось гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, что может свидетельствовать, что повышение процентных ставок не является столь серьезным ограничивающим фактором.

Тем не менее, многие экономисты сохраняют оптимизм по поводу того, что инфляция идет на спад. Среди прочего, они говорят, что данные за январь могли быть подкреплены единовременной корректировкой цен в начале года. Они также утверждают, что недавний бурный экономический рост и активное трудоустройство можно отчасти объяснить увеличением иммиграции.

Этот приток работников, возможно, не разжигает инфляцию, а снижает конкуренцию за рабочую силу и облегчает предприятиям удовлетворить спрос на их продукцию, тем самым сдерживая рост цен.

Другой индекс инфляции

ФРС для оценки инфляции предпочитает все же другой показатель - индекс цен расходов на личное потребление, или PCE, который включает не только данные по ИПЦ, но и данные по индексу цен производителей. В последние месяцы PCE создавал более радужную картину для чиновников ФРС и инвесторов. Без учета продуктов питания и энергоносителей, индекс PCE в феврале вырос на 2,8% по сравнению с годом ранее.

По всем показателям инфляция значительно снизилась с середины 2022 года, когда цены выросли примерно на 9% по сравнению с годом ранее.

Ожидания в США

Опросы показывают, что американцы по-прежнему недовольны стоимостью жизни. Индексы потребительских настроений постепенно улучшаются, но остаются значительно ниже предпандемического уровня. Так, 74 % считают, что инфляция за последний год двигалась в неправильном направлении.

Возможно, это влияет на настроения, ведь некоторые важные процентные ставки в последнее время выросли. Например, ставки по ипотеке тесно связаны с доходностью долгосрочных государственных облигаций США, которая в этом году выросла, поскольку инвесторы снизили ставки на снижение ставок ФРС.

По данным Freddie Mac, средняя 30-летняя фиксированная ставка по ипотеке держится в районе 6,8 %, по сравнению с 6,6 % в конце прошлого года и 3,7 % в конце 2019 года.

Инфляция в Украине - поледние данные

В марте 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 0,5% по сравнению с февралем. Стоит отметить, что показатель ускорился, если сравнивать с 0,3% в феврале.

В течение года, с марта 2023 года, цены на потребительском рынке выросли на 3,2%. В годовом измерении инфляция замедлилась, потому что в феврале годовой показатель составлял 4,3%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились на 0,2%.

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