Также правительство Франции запустит механизм защиты частных инвестиций в украинскую экономику.

Правительство Франции в этом году дополнительно выделит Украине 14 млн евро, которые будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, повышение устойчивости нашего государства и подготовку к следующей зиме.

Об этом сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время конференции по восстановлению Украины, которая началась в Лондоне.

"Мое правительство предоставит дополнительно 14 млн евро донатов Украине в 2023 году. Эта поддержка будет главным образом будет использоваться на немедленное восстановление критической инфраструктуры, медицинское оборудование, то, что нужно для повышения устойчивости и подготовки к следующей зиме", - сказала она.

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Также она отметила, что правительство Франции будет поощрять частный сектор, чтобы тот инвестировал в Украину. Для этого будет запущен специальный механизм защиты инвестиций от рисков, который реализуют через государственный банк Франции.

"Это абсолютно соответствует многоуровневому и комплексному механизму поддержки, который мы основали вместе с Украиной", - сказала она.

Конференция по восстановлению Украины в Лондоне

Как сообщал УНИАН, 21 и 22 июня в Лондоне проходит Конференция по восстановлению Украины.

Украину на конференции представляют, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр экономики Юлия Свириденко, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В планах обсуждения - восстановление украинской инфраструктуры, восстановление и послевоенное развитие энергетики, страхование частных инвестиций.

В частности, Великобритания предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, с целью привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.

Также будет рассмотрен вопрос восстановления жилья, гуманитарного разминирования, цифрового восстановления.

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