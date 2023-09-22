Всего с начала года в бюджет поступило 13,5 млрд евро по этой программе.

Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС на этот год.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФП.

Отмечается, что помощь предоставляется на беспрецедентно льготных условиях и направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины.

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"Макрофинансовая помощь ЕС - это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Следующие три транша в рамках масштабной программы МФД, с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики, ожидаются до конца 2023 года.

В Минфине напомнили, что общий плановый объем финансирования по текущей программе МФД составляет 18 млрд евро.

Международная финансовая помощь Украине

Вчера, 21 сентября, в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

С начала года Украина уже получила $9,7 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

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