Такие компании, как американская AeroVironment и турецкая Baykar, попали в заголовки газет после успеха их оборудования на поле боя в Украине.

На фоне войны в Украине многие мелкие технологические компании получили известность в отрасли, в которой раньше доминировали исключительно давно зарекомендовавшие себя игроки.

Как говорится в материале Financial Times, такие компании, как американская AeroVironment и турецкая Baykar, попали в заголовки газет после успеха их оборудования на поле боя в Украине.

Компания Milrem совместно с немецкой Krauss-Maffei Wegmann поставила Украине 14 беспилотных наземных транспортных средств, а Пентагон отправил несколько сотен беспилотников Switchblade компании AeroVironment, вооруженных боеголовками.

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Успех этих компаний и их продукции в Украине подчеркивают изменения, происходящие в оборонной промышленности.

За год войны в Украине количество новых стартапов увеличилось более, чем в два раза.

"Украина определенно заставила правительства задуматься о своих промышленных базах, гибкости и устойчивости их цепочек поставок", - заявил научный сотрудник британского аналитического центра "Королевский институт объединенных служб" Тревор Тейлор.

Как говорится в материале, США и Великобритания в течение некоторого времени стремились диверсифицировать свою базу поставщиков, но их процессы закупок затрудняли работу для небольших групп. Процесс оборонных закупок довольно жесткий и правительства должны быть уверены, что компания, с которой они заключили контракт, будет существовать в долгосрочной перспективе.

Одним из недавних положительных событий стало создание в 2021 году Европейского оборонного фонда, который поощряет малые и средние компании к участию в совместных исследовательских проектах.

Аналогичные усилия предпринимаются в Великобритании. Энди Старт, исполнительный директор Defense Equipment & Support, агентства по закупкам Министерства обороны, отметил что правительство упростило для малых и средних групп участие в торгах за контракты в государственном секторе.

"Некоторые небольшие американские технологические компании очень активно пытаются проникнуть в Украину, - сказал Байрон Каллан, управляющий директор исследовательской группы Capital Alpha Partners.

Отраслевые эксперты отмечают, что во время предыдущих конфликтов случалось внезапное увеличение спроса на нишевые технологии, что часто приводило к неоднозначным результатам для участвующих компаний.

Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира отметил, что более крупные компании стремятся отвоевать долю рынка у своих более мелких конкурентов или перехватить ключевые технологии.

Baykar в Украине

В августе 2022 года компания Baykar заявила о том, что планирует построить в Украине сверхзвуковой БПЛА.

30 апреля 2023 года стало известно о том, что Украина подписала сразу три новых соглашения с турецким производителем Bayraktar.

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