Соответствующее решение принял сегодня Комитет организации.

Комитет по международной торговле Европейского парламента в четверг, 27 апреля, поддержал решение об отмене экспортных пошлин для Украины еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента на своем сайте. Там уточнили, что важно принять меры для поощрения экспорта Украины, которая пока не может полноценно поддерживать торговлю с остальным миром из-за войны с Россией.

Так, ввозные ограничения не будут касаться экспорта фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также других сельскохозяйственных продуктов и продуктов переработки, подлежащих тарифному квотированию.

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При этом товары промышленной сфере не включены в список продуктов, которых не будет касаться пошлины, поскольку за эти товары не нужно платить налог по условиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (ее стороны подписали от 1 января 2023 года).

В Еврокомиссии отметили, что страны ЕС являются крупнейшим торговым рынком для Украины. Еще до начала войны на Евросоюз приходилось 39,5% украинского экспорта (по состоянию на 2021 год).

Со своей стороны Украина является 15-м импортером продукции для ЕС. Объем торговли достигает 1,2% от общего показателя экспорта ЕС в другие страны.

Евросоюз перечислил Украине новый транш финансовой помощи

Напомним, что 25 апреля Европейский Союз поддержал Украину очередным траншем масштабной макрофинансовой помочь. На счет НБУ перечислили 1,5 млрд евро в рамках ежегодного пакета финансирования.

Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что эти деньги должны поддержать работу госинститутов Украины и основных сфер инфраструктуры, которые важны для деятельности государства в условиях войны.

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