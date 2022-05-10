Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.

Евросоюз одобрил выделение 600 миллионов евро на помощь Украине с ее неотложными финансовыми потребностями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС, которые попросили не называть их.

Эти деньги являются частью пакета экстренной помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро, принятого блоком в начале этого года.

Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду, и средства могут быть перечислены в ближайшие дни, отметил один из чиновников.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Европейский Союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Это поможет укрепить экономический потенциал нашего государства для изгнания российских оккупантов с украинской земли.

11 марта Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро. Это был первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро.

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