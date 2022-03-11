24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / Иллюстрация REUTERS
Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро в рамках новой экстренной макрофинансовой помощи.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.
"Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает", - подчеркнула она.
"Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи", - заявила президент ЕК.
По ее словам, это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро. "Соответственно, следующие впереди", - отметила она.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.