Это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро.

Европейская комиссия выплатила Украине 300 миллионов евро в рамках новой экстренной макрофинансовой помощи.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter.

"Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает", - подчеркнула она.

"Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи", - заявила президент ЕК.

По ее словам, это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро. "Соответственно, следующие впереди", - отметила она.

Война против Украины: