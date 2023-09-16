На ближайшем заседании будут рассматриваться предложения президента о декларировании.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, когда в парламенте продолжится рассмотрение вопроса о восстановлении е-декларирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал во время мероприятия "Редколлегия. Саммит", отвечая на вопрос о повестке дня парламента осенью и о том, когда ВР будет рассматривать вопрос об электронных декларациях.

Депутат заявил, что на ближайшем заседании будут рассматриваться предложения президента по декларированию. "Я думаю, что будет много голосов", - отметил депутат.

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Что касается повестки дня парламента на осень, Корниенко отметил, что это - "евроадженда".

"Пока мы не справимся с открытием переговоров о вступлении (Украины в ЕС - УНИАН), она будет преимущественно касаться именно обещаний. И дальше - работа над ошибками по именно обещаниям или дополнительные какие-то позиции. Потому что семь обещаний уже давно превратились в 7.1, 7.2, 7.3-много их... Мы что-то добавляем, но мы нормально добавляем: есть дискуссии, нет никаких проблем", - сказал депутат.

Электронное декларирование

5 сентября 2023 года ВР во втором чтении проголосовала за законопроекты о восстановлении электронного декларирования и об ответственности за несвоевременное представление деклараций.

В то же время законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на год, а законопроект об ответственности за несвоевременное представление деклараций - избежание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

12 сентября 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон об электронных декларациях (реестр. №9534).

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