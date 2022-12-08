Эксперты предупредили, что ослабление политики "нулевого ковида" в Китае должно быть постепенным, поскольку в стране с населением 1,4 млрд человек внезапная отмена карантинных норм вызовет большой скачок заболеваемости.

Государственный комитет по делам здравоохранения Китая объявил о самом значительном смягчении контроля коронавируса с начала пандемии три года назад.

В частности, ослаблены правила, касающиеся карантина, передвижения людей, изоляции и тестирования, сообщает Би-би-си.

Теперь люди с коронавирусом могут изолироваться дома, а не в специальных изоляторах, если у них легкие симптомы или их нет вовсе.

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Для посещения большинства заведений больше не требуются тесты, жители Китая также смогут более свободно передвигаться по стране.

Это решение свидетельствует о том, что Китай наконец отходит от политики "нулевого ковида" и стремится "жить с вирусом", как большинство других стран. При этом в стране поднимается новая волна заражений - более 30 тыс. случаев ежедневно.

Бессимптомные пациенты и больные с легкими симптомами могут отсидеть карантин дома. Изоляция в специальном карантинном пункте - по желанию.

До сих пор китайские власти принудительно отправляли больных коронавирусом и всех, кто находился с ними в близком контакте, в карантинные лагеря.

Теперь зоны повышенного риска будут устанавливаться в отдельных зданиях или этажах в многоквартирных домах - их нельзя произвольно расширять до размеров района или города.

В районах высокого риска, в которых в течение пяти дней подряд не было новых случаев заболевания, карантин снимается.

В районах, не отнесенных к зонам повышенного риска, не будут вводиться ограничения на передвижение, в них не будут приостанавливать работу предприятий и местного бизнеса.

Для входа в учреждения больше не требуется отрицательный тест (кроме медицинских учреждений, школ и детских садов). Он также не нужен для путешествий по стране.

Аптеки не могут ограничивать продажу безрецептурных препаратов от простуды - жаропонижающих и снимающих кашель.

Категорически запрещается блокировать пожарные лестницы, аварийные выходы жилых домов или ворота жилых комплексов. Доступ людей к медицинской помощи и аварийным выходам должен быть беспрепятственным.

В кампусах, где нет вспышек заболевания, очные занятия будут проводиться в обычном режиме, а супермаркеты, столовые, спортивные площадки и библиотеки на территории кампуса будут открыты.

Ослабление мер произошло после крупнейших за последние десятилетия акций протеста. В большинстве случаев граждане протестовали против политики "нулевого ковида" и связанных с ней запретительных мер, но в некоторых местах протестующие открыто критиковали Си Цзиньпина и Коммунистическую партию Китая - крайне редкое по китайским меркам явление.

После этих протестов в конце ноября в некоторых городах власти начали ослаблять антиковидные меры. В своих выступлениях чиновники также стали смягчать риторику об опасности коронавируса, хотя сам Си Цзиньпин подчеркивал, что политика "нулевого ковида" не подлежит изменению.

Эксперты предупредили, что любое ослабление политики "нулевого ковида" в Китае должно происходить постепенно: в стране с населением 1,4 млрд человек внезапное ослабление карантинных норм наверняка вызовет огромный скачок заболеваемости, с которым может не справиться система здравоохранения.

Ключевой фактор - ускорение вакцинации пожилого населения, считают медики.

"Основной способ для Китая выйти из ковида с наименьшим ущербом - это вакцинация, и три дозы вакцины - обязательное условие", - сказал профессор Айван Хунг из Гонконгского университета.

Внешние границы Китая по-прежнему закрыты для большинства иностранцев. Некоторые аналитики, правда, рассматривают изменения в антиковидной политике как предвестник скорого открытия страны внешнему миру.

С начала пандемии китайские власти боролись с ней методами, установленными для таких опасных заболеваний, как бубонная чума и холера. Ресурсоемкая и сверхжесткая политика сдерживания и ликвидации вспышек привела к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

Массовые акции протеста в Китае

Большие манифестации происходили в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других городах. Участники выступлений держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытались обойти цензурные запреты.

Очень быстро среди лозунгов против ограничений и политики "нулевого ковида" появились крайне необычные для Китая политические требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина.

Сейчас протесты пошли на убыль из-за большого количества полицейских на улицах, привлеченных к подавлению выступлений. Однако, вероятно, они не прошли для власти незамеченными.

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