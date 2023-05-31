Нардепы приняли соответствующий законопроект.

Адвокат Андрей Новак прокомментировал решение Верховной Рады об увеличении доплат военнослужащим срочной службы.

Как сообщил он в эфире информационного телемарафона, в этом законопроекте говорится о том, что доплаты будут от двух до шести тысяч для солдат-срочников, которые сейчас находятся на срочной службе уже более двух лет без ротации.

"Материальное положение солдат срочной службы желает лучшего. И денежное довольствие там небольшое. У нас срочная служба составляет один год. Но учитывая, что у нас началась война, объявлено военное положение, соответственно о никаком законе о демобилизации срочников речи идти не может. Соответственно новых солдат срочной службы не набирают, старых не увольняют. Поэтому они вынуждены находиться в воинских частях в распоряжении срочной службы", - сказал адвокат.

Он также отметил, что теоретически армия должна обеспечивать срочников необходимым минимумом для жизни.

Доплаты военным-срочникам - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении от парламентской рабочей группы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" (регистрационный номер 9342) проголосовали 333 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривень пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, предлагается военнослужащим срочной службы ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривень.