Доллар слабеет. Стоит ли его покупать

Чтобы сохранить свои сбережения, украинцы ежемесячно покупают в обменниках более 1,2 млрд долларов. Стоит ли продолжать это делать, с учетом нестабильной экономической ситуации в США и мире в целом?

Американский доллар является самой популярной валютой, которую многие украинцы используют как средство накопления, чтобы сохранить покупательскую способность своих сбережений.

Каждый месяц некоторые из наших сограждан откладывают часть своей зарплаты, чтобы приобрести на нее доллары и со временем накопить на дорогостоящую покупку, например, квартиру или машину.

Другие просто собирают валюту на «черный день» для того, чтобы, в случае непредвиденных обстоятельств, гарантировать себе в будущем некую подушку безопасности.

По данным Национального банка, ежемесячно в обменниках только американской валюты украинцы покупают на сумму более 1,2 млрд долларов. Добавьте к этому еще и приобретение евро, польских злотых и других валют на значительные суммы.

К слову, многих украинцев с началом пандемии коронавируса в марте прошлого года спасла именно эта «подушка», поскольку за последние 14 месяцев из-за локдаунов и экономического кризиса более миллиона наших сограждан потеряли работу и стабильный ежемесячный доход.

«Во время первого локдауна в средине марта прошлого года я потерял работу. Мне повезло: я откладывал деньги. Именно сбережения спасли меня. Плюс было немного накоплений в долларах, и в трудный момент я их успешно поменял на гривни», - поделился своей историей с корреспондентом УНИАН киевлянин Виталий.

Непостоянная гривня

За последние два года украинская гривня удивляла нас своим непостоянством. Ее колебания хотя и щекотали нервы, но к серьезным потрясениям не приводили.

В сентябре 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, гривня укрепилась на целых 16 процентов до 24,12 грн за доллар. Затем в течение 2020 года снова ослабла до 28,2 гривень.

С начала 2021 года национальная валюта укрепилась на 2,5 процента - до 27,5 гривень за доллар. И последние недели она колеблется на этом уровне.

Банкиры и эксперты рассказали агентству УНИАН, стоит ли украинцам и дальше приобретать доллары США в новых условиях экономического оживления и роста инфляции, и куда еще можно вложить сбережения, чтобы сохранить их покупательскую способность.

Печатный станок в США

Эксперты отмечают, что несмотря на усилия ряда стран, направленные на снижение долларизации мировой экономики, причины нынешнего некоторого ослабления американской валюты во многом кроются во внутренней политике властей США в период коронакризиса.

Из-за пандемии многие американские предприятия были вынуждены закрываться или временно прекращать работу, а миллионы работников остались без постоянной занятости.

Чтобы смягчить последствия кризиса, в марте 2020 года правительство США, при поддержке законодателей, приняло крупнейший в истории страны пакет финансовой помощи объемом в два триллиона долларов и снизило до исторического минимума учетную ставку - до диапазона 0-0,25 процента.

Все граждане с годовым доходом ниже 75 тысяч долларов получили чек на 1200 долларов. Были увеличены также размеры и продолжительность платежей по безработице.

Даже после того, как пандемия пошла на спад и в США изобрели собственную вакцину, которую активно используют для создания коллективного иммунитета внутри страны, власти не сбавляют темпы поддержки экономики печатанием долларов.

Правительство Джо Байдена, приведенное к присяге в январе 2021 года, решило еще более увеличить государственное финансирование социальных и инфраструктурных проектов.

В частности, центробанк США сообщил, что продолжит ежемесячно печатать доллары, на общую сумму 120 млрд - до достижения существенного прогресса в движении к максимальной занятости и росту экономики.

Доллар дешевеет

По словам заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, напечатанные доллары, как вода, прорываются сквозь плотину, из-за чего, в том числе, растет инфляция и валюта дешевеет.

В апреле 2021 года инфляция в США подскочила на 4,2 процента относительно того же месяца предыдущего года, ускорившись с 2,6 процентов в марте, что является самым большим показателем с начала мирового кризиса 2008 года.

«Подъем индикатора в помесячном выражении продолжается уже пять месяцев подряд. Предполагается, что существенные темпы роста инфляции сохранятся в ближайшие месяцы на фоне повышения спроса со стороны потребителей после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19», - отметили в американском аналитическом издании MarketWatch.

В какой валюте хранить сбережения?

Эксперты говорят, что доллар, как и любая другая валюта в мире, не может похвастаться абсолютной стабильностью и со временем теряет свою ценность. Однако его продолжают по праву называть «твердой валютой», поскольку процесс удешевления проходит значительно медленнее, чем, например, у нашей гривни.

За прошлое десятилетие покупательская способность доллара США снизилась на 18 процентов, а украинская гривня за этот период умудрилась подешеветь на более 350 процентов.

Справедливости ради надо сказать, что за последние несколько лет национальная валюта Украины находится на относительно стабильном уровне по отношению к доллару.

Но существенная разница в скорости снижения покупательской способности национальной и американской валюты доказывает эффективность хранения части своих сбережений именно в долларах США.

Валютный депозит

Экономисты и банкиры сходятся во мнении, что самым популярным и простым способом сохранить собственные сбережения является банковский депозит.

И если депозиты в национальной валюте несут в себе высокие риски будущей возможной девальвации, то валютные, несмотря на невысокие процентные ставки, гарантируют сохранность средств от обесценивания.

Несколько лет назад долларовый депозит в украинских банках можно было разместить на выгодных условиях – под 5-6 процентов годовых, но сейчас условия изменились в сторону снижения ставки. Средняя ставка стандартного банковского депозита сроком на 12 месяцев без права досрочного снятия средств в долларах по состоянию на май 2021 года составляет 1,2 процента, а в евро — 0,8 процента.

По словам заместителя главы правления по вопросам розничного бизнеса «Укрсиббанка» Константина Лежнина, валютный депозит – это средство сохранения денег, а не форма заработка.

«При этом депозиты были и остаются одним из самых простых и доступных способов сохранить сбережения, особенно для тех, кто откладывает небольшие суммы», - подчеркнул банкир.

Не долларом единым

Эксперты также обращают внимание на диверсификацию валютной корзины, то есть советуют разделить валютные сбережения в равных пропорциях между долларом, евро и другими валютами экономически сильных государств. В таком случае можно достичь баланса между США, Европой и Азией, а потому, в случае резкой девальвации одной из валют, сбережения удастся сохранить.

Безусловно, в этом есть смысл, если речь идет о значительных средствах, а не о нескольких десятках тысяч долларов. Ведь если необходимо будет срочно поменять средства в гривну, то могут возникнуть проблемы. Придется менять их по низкому невыгодному курсу, что повлечет за собой дополнительные финансовые убытки.

Из-за политики правительства США по стабилизации экономики, доллар сейчас, действительно, находится не в лучшем положении. Но снижение платежеспособности американского доллара не сравнимо со скоростью снижения покупательной способности украинской гривни. Инфляция в Украине в апреле в годовом выражении составила 8,4 процента, а за первые четыре месяца 2021 года выросла до 4,8 процента.

Поэтому традиционной привычке украинцев хранить часть своих сбережений в валюте и, прежде всего, в поддерживаемых мощью американской экономики долларах, изменять все же не стоит. Но важно принять тот факт, что хранить это все «под матрацем», нецелесообразно. Деньги нужно вкладывать, чтобы они работали и приносили доход.

Богдан Слуцкий

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