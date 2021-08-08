Аналитик считает, что стоит ожидать укрепление гривны.

Аналитик спрогнозировал удешевление доллара в Украине. По прогнозам, курс американской валюты упадет до уровня 26,5 гривны.

Об этом рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина.

Он указал, что динамика доллара к гривне на прошедшей неделе была нейтральной, валютой торговали в диапазоне 26,92-26,77.

С пятницы по пятницу НБУ снизил курс доллара с 26,92 до 26,77 гривны. По данным компании "УкрДилинг", в этот период спрос и предложение американской валюты на межбанке снизились с 26,93/26,94 до 26,78/26,77 гривны.

Читайте такжеДоллар по 30? Стоит ли ждать к осени падения гривниПри этом средние курсы покупки и продажи в банках снизились с 26,80/27,00 до 26,75/26.90.

По словам Пархоменко, нейтральная динамика на валютном рынке объясняется тем, что в начале августа традиционно низкая деловая активность, а также не было новостных катализаторов.

Также аналитик указал, что американская валюта на межбанке закрепилась на уровне ниже 27 гривен, что демонстрирует отсутствие спроса на "дешевый доллар", но в дальнейшем курс может спуститься до 26,5 гривны за доллар.

Как ранее сообщал УНИАН, НБУ установил курс доллара на понедельник, 9 августа, на уровне 26,83 грн/долл, что на 10 копеек ниже предыдущего показателя.

Автор: Анастасия Горбачева