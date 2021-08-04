Согласно прогнозу, обменный курс на конец текущего года изменится.

Киевская школа экономики (КШЕ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 4,4%, в 2023 году – на 3,5%, а также изменение курса доллара.

Об этом рассказал руководитель Центра макроэкономического моделирования КШЕ Юрий Шоломицкий во время презентации макроэкономического прогноза.

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Согласно прогнозу, в этом году экономика Украины вырастет на 3,6%. Отмечается, что высокий урожай и благоприятные условия торговли будут способствовать более быстрому выходу из кризиса, однако затягивание с вакцинацией будет сдерживать возвращение к привычной работе других секторов экономики. Внешний спрос вне сырьевых товаров остается ниже привычного уровня, поэтому также будет охлаждать экономическую активность.

По данным КШЕ, более жесткая политика НБУ в части повышения реальных процентных ставок и коррекция мировых цен, а также разовый фактор – уменьшение объемов транспортировки природного газа, несколько будут сдерживать развитие в 2022 году, однако преодоление пандемии будет важным фактором, который будет способствовать росту.

Инфляция на конец 2021 года прогнозируется на уровне 8,7%. В 2022 году ожидается ее снижение до 4,3%, в 2023 году уровень инфляции составит 5,2%.

"Стабилизация цен в последующие годы вместе со сдерживающими действиями Национального банка будут способствовать тому, что инфляция снизится и к концу 2022 года достигнет 4,3%, все еще в диапазоне НБУ, таргетированном 5%+/-1 в.п. Циклические колебания оставят инфляцию на уровне 5,2% в 2023 году", - отметил Шоломицкий.

Обменный курс на конец текущего года ожидается на уровне 28,2 грн/долл., после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 3%. Согласно прогнозу КШЭ, в конце 2022 года курс составит 28,9 грн/долл., а к концу 2023 года составит 30 грн/долл.

Рост ВВП:

Министерство экономики прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины выйдет на положительный тренд во втором квартале 2021 года, а по итогам года будет рост на уровне 4,1%.

В Государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%, в дальнейшем экономика, по оценкам регулятора, будет расти на около 4% ежегодно.

Автор: Екатерина Жирий