По его словам, Украина должна наростить экспорт товаров и уменьшить их импорт.

В Украине хотят ввести валютный налог. В Минфине разрабатывают законопроект о 10% пошлины на покупку валюты для импорта товаров и услуг. Инициативу уже поддержали в Нацбанке.

В эфире "Сніданку з 1+1" экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, сдержит ли этот шаг курс валют от очередного скачка.

По его словам, валютный налог направлен на поддержание макрофинансовой стабильности страны.

"Разница между экспортом и импортом - это та дыра, которую нам необходимо перекрывать. Мы намного больше ввозим в страну, нежели продаем... Этот налог делает импорт дороже - в результате мы с вами покупаем меньше импорта. И как результат - разница уменьшается", - объясняет Фурса.

Также экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.

"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривня будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - говорит инвестиционный банкир.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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