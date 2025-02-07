Доходы ПФУ резко выросли в январе 2025 года: на что тратили деньги

Общая сумма расходов на пенсионные и другие выплаты составила 70,3 млрд грн.

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли. Общая сумма поступлений составила 68,1 миллиарда гривень, что на 8,6 миллиарда гривень больше, чем в январе 2024 года.

По данным ПФУ, собственные доходы составили 47,4 миллиарда гривень, из которых 2 миллиарда гривень - единый взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета.

При этом сумма единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование выросла на 35,5% до 41,9 миллиарда гривень.

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Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ, составили 15,7 млрд грн.

В то же время, общая сумма расходов на пенсионные и другие выплаты составила 70,3 миллиарда гривень, что на 4,8 миллиарда гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что расходы на пенсии составили 61,5 миллиарда гривень, что на 6,8% больше, чем в январе прошлого года, когда эта сумма составила 57,6 миллиарда гривень.

Пенсии в Украине - последние новости

В Украине по состоянию на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, получающих пенсионные выплаты.

В ПФУ сообщили, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 года составил 5789,05 гривни. Это на 403,8 гривни больше, чем год назад. При этом наибольший размер средней пенсии зафиксирован в городе Киев - 8017,65 гривни, а самый низкий - в Тернопольской области - 4484,69 гривни.

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