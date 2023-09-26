По словам чиновников, сенаторы и высокопоставленные члены их штабов в течение последних нескольких дней активно обсуждают, как выйти из тупиковой ситуации.

Американские сенаторы обеих партий активно обсуждают, включать ли новую военную помощь Украине для борьбы с Россией во временный законопроект о расходах, чтобы сохранить финансирование правительства по окончании сентября, пишет NYT. Конец финансового года в США наступит в ночь на воскресенье.

Поскольку в Палате представителей царит хаос из-за дальнейших планов расходов, сенаторы обеих партий в понедельник засели за переговоры о временных мерах в попытке не допустить закрытия правительства уже на этих выходных. Также обсуждается, включать ли в них дополнительную помощь Украине.

По словам чиновников, сенаторы и высокопоставленные члены их штабов в течение последних нескольких дней активно обсуждают, как выйти из тупиковой ситуации, в которой оказалась Палата представителей. Сенат же, со своей стороны, предпринимает собственные шаги в направлении законопроекта о чрезвычайных расходах, который возобновит приток долларов в федеральные ведомства по окончании текущего финансового года в ночь на воскресенье.

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Помощь Украине от США - детали

Зеленский заручился двухпартийной поддержкой в Сенате. Американская поддержка Украины - это не благотворительность, подчеркнул главный республиканец в Сенате после встречи с Зеленским.

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины. Как говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине, меморандум включает 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.

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