Эксперт прогнозирует повышение спроса на доллары и евро.

Рост курса доллара продолжится в период с 27 июня по 3 июля, возвращается "прицел" к 40 грн/$.

Такое мнение озвучил сайту "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

"Тема последней недели - предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ждать повышение спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке к 40 гривнам. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", - отмечает эксперт.

По словам Орыщака, если мы ждем плавающий курс доллара в стране, готовимся к девальвации гривни и росту цен на бензин, газ и продукты питания, то начнем покупать иностранную валюту, чтобы хоть как-то компенсировать предстоящие потери своих денежных накоплений.

Он добавил, что НБУ и другие банки рассматривают риск предстоящего падения гривны, поэтому могут ввести ограничения на обмен валюты, чтобы не понести убытки в результате курсового скачка. Простыми словами, спекулянтам постараются обрезать возможность получить прибыль, пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.