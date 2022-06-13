Также эксперты прогнозируют рост международных резервов до конца года благодаря увеличению объемов международной помощи Украине.

Ближе к осени Национальный банк может начать добавлять некоторые элементы гибкости в курсообразовании и постепенно ослабит гривню, чтобы устранить часть избыточного спроса на иностранную валюту.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

"Значительный дефицит валюты на межбанковском рынке будет сохраняться и в дальнейшем. Спрос на иностранную валюту восстанавливается быстрее, чем предложение валюты, поскольку экспорт остается очень ограниченным из-за логистических трудностей. Мы ожидаем, что ближе к осени НБУ начнет добавлять определенные элементы гибкости в курсообразовании и постепенно ослабит гривню, чтобы устранить часть избыточного спроса на иностранную валюту", - говорится в сообщении.

В ICU также ожидают, что международные резервы НБУ вырастут до конца года благодаря увеличению объемов международной помощи Украине.

Аналитики напомнили, что в мае международные резервы НБУ упали на 6,8% - до 25,1 млрд долл.

"НБУ вынужден был продать 3,4 млрд долл. на межбанковском рынке, чтобы удовлетворить избыточный спрос на валюту, который, вероятно, обусловливался ухудшением баланса торговли товарами и значительными объемами снятия населением валюты за рубежом с гривневых карт. Приток международной помощи не был значительным в мае и составил лишь эквивалент 1,7 млрд долл., в том числе 0,6 млрд евро от Всемирного банка и 0,6 млрд евро от ЕС", - сказано в еженедельнике.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Нацбанке сообщили, что экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курсообразования, поскольку для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки. Отмечается, что у валютного рынка должна вырасти способность к самосбалансированию.

По состоянию на 1 июня международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,1 млрд долларов, что на 7% меньше показателя на начало мая.

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