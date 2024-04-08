В понедельник, 8 апреля, золото достигло нового исторического максимума.

Утром 8 апреля, цены на золото достигли максимума в 2353,79 долларов за тройскую унцию (равна 480 гранам, а один гран – 64,79891 миллиграмма), по сравнению с примерно 2000 долларов за унцию в середине февраля, сообщает Financial Times.

"В понедельник золото достигло нового исторического максимума, продолжая рост в прошлом месяце, поскольку инвесторы реагируют на сигналы о том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году, даже если инфляция остается выше цели Центробанка США", – говорится в сообщении.

Аналитики объясняют, что актив также вырос на фоне опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и спроса со стороны центральных банков и китайских потребителей.

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Цены на золото – что известно

3 апреля сообщалось, что стоимость золота достигла рекордного на тот момент уровня в 2288 долларов США во время сессии. Эксперты тогда отмечали, что цены на этот драгоценный металл продолжают демонстрировать рекордный рост из-за опасений роста инфляции, которая увеличила спрос на золото как инструмента страхования.

Несмотря на то, что золото активно пользуется спросом во всем мире, украинские инвесторы не спешат поддерживать этот тренд. О причинах этого вы можете прочитать в нашем новом материале.

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