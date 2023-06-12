О выборочном подходе ведомства говорится в выводах ВСК.

По состоянию на 1 июня 2023 года в уголовных производствах, зарегистрированных по подследственным Бюро экономической безопасности статьям, непосредственно БЭБ осуществляет досудебное расследование только в 20%, а остальное проводят другие правоохранительные органы.

Об этом свидетельствуют промежуточные результаты работы временной следственной комиссии Верховной Рады, которыми поделился народный депутат Ярослав Железняк.

"То есть уголовные правонарушения в сфере экономики и дальше расследуют все органы досудебного расследования, что дискредитирует основную идею создания бюро", - говорится в выводах ВСК.

Также отмечается, что по состоянию на начало мая были созданы территориальные управления только в семи областях страны и городе Киеве.

"Создание большинства территориальных управлений исключительно в регионах, где функционируют пункты пропуска через государственную границу, может свидетельствовать о желании установить контроль над пропуском товаров через таможню, что может содержать коррупционные риски", - отмечает ВСК.

Также депутаты указали на необоснованное распределение территориальных управлений бюро в Киеве и Киевской области на два отдельных управления, ведь изначально его создали как единое подразделение для экономии средств.

"Разделение не несет функциональной необходимости, зато потянуло за собой дополнительные расходы и расширение штата при отсутствии ТУ в большинстве других регионов", - указали депутаты.

Кроме этого, на данный момент фактическая численность работников БЭБ составляет 809 человек, то есть штат бюро сейчас укомплектован лишь на 20% от предельной численности, предусмотренной законом.

Что нужно знать о БЭБ - новости, которые стоит прочитать

Верховная Рада 28 января 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Бюро должно было стать основным бастионом в борьбе с экономической преступностью в государстве, однако новый орган не оправдал ожиданий ни бизнеса, ни экспертной среды, ни самой власти, которая и проводила реформу.

Недавно народные депутаты жестко раскритиковали работу Бюро экономической безопасности, указав, что БЭБ неэффективно выполняет возложенные на него задачи в сфере противодействия уголовным правонарушениям, посягающим на функционирование экономики, неэффективно выполняет аналитическую функцию и показывает крайне низкие результаты досудебных расследований уголовных производств.

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