Баланс недели: укрепление гривни, соглашение о свободной торговле с Турцией и ковидный антирекорд

Пандемия коронавируса принесла очередные антирекорды, гривня после падения начала немного укрепляться, а Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли – таковы основные экономические новости первой недели февраля.

Уходящая неделя запомнится некоторым ослаблением взволнованности зарубежных инвесторов о возможном военном вторжении путинской России на территорию нашей страны. В эти дни Киев стал центром мировой дипломатии, а иностранные лидеры дружно заявляли о поддержке Украины и предупреждали непредсказуемого руководителя РФ о "болезненных" последствиях его авантюр.

Поддержкой нашей страны стали не только слова, но и дела. В первый день февраля Еврокомиссия сообщила о выделении Украине 1,2 млрд евро кредита для помощи нашей национальной экономике, пострадавшей из-за кремлевских провокаций.

"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС согласовать в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи на 600 млн евро как можно раньше. ЕС поддерживает Украину", - написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Читайте такжеБок о бок с Украиной: опубликовано совместное заявление Зеленского и Джонсона

На уходящей неделе Киев посетил премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским помимо заявлений о политической и оборонной поддержке он сообщил о выделении почти 90 миллионов фунтов на укрепление эффективного управления и энергетической независимости нашей страны.

"Сегодня я анонсировал дополнительные 88 млн фунтов британского финансирования на поддержку эффективного управления и энергетической независимости Украины. Это усилит ваши усилия для построения свободного и зажиточного украинского общества, свободного от зловещего влияния", - подчеркнул Джонсон.

Всего же на развитие совместных с Украиной проектов в различных отраслях Великобритания выделит в ближайшие годы 2 миллиарда фунтов. И это помимо кредита на развитие Военно-морских сил Украины, который предусмотрен подписанным в ноябре 2021 года соглашением о строительстве ракетных катеров, тральщиков и создании в нашей стране двух военно-морских баз.

На днях дружеская Канада объявила о выделении 120 миллионов канадских долларов на поддержку экономической стабильности Украины и на реформы в сфере государственного управления.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил о том, что правительство Соединенных Штатов в этот сложный для нашей страны период рассматривает возможность предоставления Украине финансовой поддержки. В 2014-2016 годах Киев получал такую помощь от американского правительства в результате выпусков облигаций под кредитные гарантии США.

Долгожданное укрепление гривни

Уходящая неделя принесла украинцам хорошую новость: после январского падения курс гривни стабилизировался и даже начал немного укрепляться. По мнению Владимира Зеленского, это произошло, в том числе, благодаря проявленной демократическим миром солидарности с Украиной.

"То, что приезжают лидеры - лидеры верят в ситуацию с безопасностью, поддерживают нас в эти важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня и укрепилась. Я не вижу рисков", - заявил Зеленский.

Читайте такжеПаника отменяется: гривня вышла на показатели 2021 года

Как сообщил Национальный банк, в понедельник, 31 января, официальный курс гривни к доллару укрепился до уровня 28,78 грн/долл., а в конце прошлой недели этот показатель достиг отметки в 29 грн/долл.

Во вторник и среду курс гривны продолжил укрепление и вышел на уровень 28,46 грн/долл. и 28,32 грн/долл. соответственно. В четверг гривня немного просела - на 7 копеек, но уже в пятницу вернулась к росту и достигла 28,27 грн/долл.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в скором времени курс будет находится на уровне 28,40-28,55 грн/долл.

"Мы склоняемся к сохранению девальвационного движения. В ближайшее время гривня может вернуться в диапазон движения 28,4-28,55 гривен за доллар", - подчеркнул эксперт.

Прогнозные показатели от Независимой ассоциации банков Украины указывают, что в 2022 году максимальный курс доллара может быть на уровне 29,3 грн/долл.

Свободная торговля между Украиной и Турцией

Стратегически значимым событием уходящей недели стал визит в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подписание между правительствами двух наших стран соглашения о создании зоны свободной торговли.

"Мы прошли долгий, трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это - новые возможности бизнеса. Это – новые рынки, новые достижения, новые доходы, новые рабочие места, инвестиции, рост ВВП наших стран и благополучия наших народов", - сказал президент Зеленский на церемонии подписания соглашения.

Согласно подписанному документу, Украина сможет беспошлинно экспортировать в Турцию около 10 тысяч товаров и примерно на больше тысячи получит тарифные квоты и уменьшение пошлин.

Читайте такжеУкраина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

"Основа соглашения – это обнуление Турцией пошлин на 10 137 товарных позиций, это 95 процентов от общего количества товаров. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины. На сегодня Украина ввозит в Турцию лишь десятую часть этих товаров. Мы ввозим в Турцию 1100 позиций, а благодаря подписанию этого соглашения мы их расширяем", - сказала министр экономического развития Украины Юлия Свириденко.

С начала следующего года, когда договор вступит в силу, Украина, как считают экономические эксперты, сможет ежегодно прибавлять к своему валовому внутреннему продукту по 2,2 процента ежегодно.

Все это важно, так как в последние годы Турция стала не только одним из главных политических партнёров Украины в черноморском регионе, но и важным рынком для отечественных товаров. В 2021 году товарооборот между нашими странами вырос на 52 процента и составил рекордные 7,38 млрд долларов. При этом имеющая положительный торговый баланс Украина экспортировала в Турцию товаров на 4,14 миллиарда долларов.

Ковидные антирекорды

Помимо угрозы военной агрессии со стороны нашего агрессивного северного соседа украинцев на уходящей неделе серьезно взволновали показатели расширяющейся пандемии коронавируса. На утро 4 февраля Минздрав сообщил о почти 44 тысячах заболевших COVID-19 за предыдущие сутки - это рекордный для последних двух лет показатель. Среди болеющих - больше 4 тысяч детей и почти тысяча медработников.

Учитывая то, что коварный вирус стал похож на типичную простуду или грипп и очень быстро, легко передается, люди при малейших схожих симптомах теперь чаще прибегают к тестированию. В связи с этим, имеем еще один рекорд – 2 февраля впервые с начала пандемии сделано более 100 тысяч исследований в сутки методом ПЦР.

Читайте такжеВ Украине установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом (видео)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в этой связи напомнил, что не нужно пренебрегать противоэпидемическими правилами и стоит защищать свое здоровье, сделав прививку.

В свою очередь, правительство для стимулирования процесса вакцинации расширило действие программы финансового вознаграждения вакцинированных украинцев. Теперь 1000 гривень смогут получить и вакцинированные дети в возрасте от 14 лет.

Они смогут потратить эти деньги на занятия в кружках и секциях, на получение профессионального образования, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях. Эту выплату можно будет также потратить на спорттовары, школьные принадлежности и канцелярию.

Следующая неделя может быть напряженной из-за расширения пандемии коронавируса, в связи с чем украинские регионы будут вынуждены вновь ужесточать карантинные меры. А это неизбежно ударит по гражданам и бизнесу, будет сдерживать экономическое развитие страны.

"В скором времени на "красный" уровень эпидемической опасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская области", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

На следующей неделе в Киеве продолжится дипломатическая активность, которая вместе с повышением уровня нашей обороноспособности дарит надежду на то, что демократическому миру удасться отвадить от Украины агрессивную путинскую Россию. А с успокоением политической ситуации стабилизируется и украинская экономика.

Синоптики прогнозируют, что вторая неделя февраля будет относительно теплой – с плюсовыми температурами днем и легким морозцем по ночах и с возможными осадками в регионах страны. Похоже, что этой зимой в Украине значительных морозов больше не будет. И эта перспектива не может не радовать, и не только наших энергетиков. На неделе Госстат также планирует сообщить важную для понимания текущего состояния украинской экономики информацию – последние данные об уровне инфляции.

Не теряем оптимизма, бережем себя и делаем свою работу. И весна обязательно придет к нам.

Алена Кириченко