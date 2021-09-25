Баланс недели: промпроизводство идет в рост, Рада увеличивает объем субсидий, а цены на газ пробивают потолок

Государственная служба статистики сообщила о росте промышленного производства, Верховная Рада одобрила увеличение объема субсидий для оплаты коммуналки на 12 миллиардов гривен, а цены на газ продолжили бить рекорды - таковы главные экономические события уходящей недели.

Третья неделя сентября озадачила украинцев резким похолоданием, вынудив достать из шкафов теплые куртки и ботинки. Многие с содроганием вспомнили о скором наступлении отопительного сезона, что означает приход "увесистых" платежек.

Холод, дожди и участившиеся простуды играют на руку коварному коронавирусу, пандемия которого вновь набирает обороты. Несмотря на активные темпы вакцинации, ежедневное количество заболевших COVID-19 к концу недели превысило 9 тысяч человек, впервые с апреля. В связи с этим, с 23 сентября во всех регионах Украины был установлен "желтый" уровень эпидопасности и введены более жесткие ограничительные меры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается. При этом ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

"Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - сказал премьер.

В среду на своем заседании правительство поддержало введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Прибавка к субсидиям и растущие цены на газ

На уходящей неделе Верховная Рада помимо того, что приняла к рассмотрению предложенный правительством законопроект о государственном бюджете на 2022 год, одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение до конца текущего года дополнительно 12 миллиардов гривен на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, документом предусматривается выделение 15 млрд гривен "Укравтодору" на развитие дорожной инфраструктуры, 1,5 млрд гривен – на "Большую стройку", а также другие дополнительные расходы.

Дополнительное финансирование субсидий является вынужденной мерой на фоне космического роста цен на газ на европейском рынке и опасений, что платить за коммуналку украинцы не смогут.

В понедельник, 20 сентября, спотовые цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли почти 900 долларов за тысячу кубических метров. При этом еще 20 августа цена была на уровне 490 долларов за тысячу кубометров, то есть за месяц она выросла почти вдвое.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на октябрь, превысила 29 тысяч гривен за тысячу кубов.

Среди основных причин рекордного роста цен на газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах, слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения, и интриги российского "Газпрома".

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия искусственно увеличивает дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж ради коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря в обход Украины.

Кризисная ситуация на европейском рынке газа, безусловно, будет иметь масштабные последствия как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Будем наблюдать за тем, какие выводы будут вынесены на уровне Евросоюза, как на этот кризис отреагируют украинские власти.

Выстоят ли тарифы зимой

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые этой зимой могут существенно вырасти.

На уходящей неделе правительство пообещало выделить теплогенерирующим предприятиям из госбюджета более 30 миллиардов гривен для компенсации разницы в тарифах, чтобы тепловики не повышали свои расценки для потребителей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны парламента заявил, что техническая готовность регионов к зиме превышает 90 процентов, а Украина уже закачала в подземные хранилища 18,5 миллиарда кубометров газа.

"Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот период, и вся страна будет с теплом", - пообещал глава правительства.

Шмыгаль уверен, что тарифы на тепло и горячую воду не должны увеличиваться. Но тепловики считают, что роста стоимости их услуг не избежать, поскольку цена газа не вмещается в утвержденные тарифы.

Эксперты считают, что уже к концу отопительного сезона газа может не хватить для потребностей теплокоммунэнерго, поскольку из-за высоких цен, Украина значительно уменьшила импорт газа из Европы.

Рост промпроизводства

На уходящей неделе Госстат отчитался о росте промышленного производства в Украине за август. Так, в предыдущем месяце промпроизводство в стране увеличилось на 0,6 процента в годовом выражении.

Промышленные предприятия в Украине зависимы от стоимости энергоресурсов, в первую очередь, газа и электроэнергии. Энергетические затраты отражаются на стоимости и объемах выпускаемой продукции. Рост цен на голубое топливо уже начал сказываться на данной сфере.

Так, Одесский припортовый завод с 22 сентября остановил свое производство из-за роста цен на газ. Предприятие хочет возобновить работу в ноябре, но кто знает, какими будут тогда цены на топливо.

В ассоциации "Укркондпром" заявили, что кондитерские изделия, которые с начала года уже подорожали более чем на четверть, в ближайшее время могут вырасти в цене еще на 5-7 процентов из-за повышения цен на газ.

Эксперты утверждают, что такую критическую ситуацию с растущей стоимостью газа могло бы смягчить своевременное и эффективное сотрудничество нашей страны с Международным валютным фондом.

К слову, в понедельник миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by в отношении Украины. Встречи миссии с нашими чиновниками будут проходить в онлайн-режиме.

И еще немного о статистике. Госстат сообщил о росте валового внутреннего продукта Украины по итогам второго квартала на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к предыдущему кварталу украинская экономика сократилась (с учетом сезонного фактора) на 0,7 процента.

На следующей неделе украинцев в большинстве регионов ждет потепление, а Госстат сообщит об уровне заработных плат в Украине и количестве безработных.

Анна Бредихина

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