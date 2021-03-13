Баланс недели: рост инфляции, национализация «Мотор Сичи» и повышение тарифов «Новой почтой»

Государственная служба статистики зафиксировала рост инфляции, Совет нацбезопасности и обороны принял решение о национализации «Мотор Сичи», а «Новая почта» повысила тарифы на услуги доставки - таковы основные экономические новости уходящей недели.

Вторая неделя марта, хоть и была короткой из-за празднования страной Международного женского дня, ознаменовалась рядом важных экономических событий.

Государственная служба статистики отчиталась об ускорении инфляции. Так, в прошлом месяце потребительские цены выросли по сравнению с февралем 2020 года на 7,5 процента, ускорившись с 6,1 процента в январе. За первые два месяца 2021 года потребительские цены выросли на 2,3 процента.

В январе к предыдущему месяцу цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1 процента. Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. Рост стоимости этих товаров составил 5,5-7,7 процента. Цены на мясо, фрукты, хлеб, рыбу, сметану выросли на 1,3-3,8 процента.

Незначительно повысились цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Цены на транспорт выросли на 1,6 процента, в первую очередь, за счет подорожания нефтепродуктов.

В то же время, на фоне роста инфляции и цен, в том числе, на топливо, в стране о повышении тарифов объявила крупнейшая отечественная компания экспресс-доставки «Новая почта».

С 20 марта тариф на базовые услуги доставки будет повышен на 5 гривен, а тариф на упаковку - на 1-6 гривен.

При этом отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 сантиметров по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам «Новой почты». Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу.

Комментируя зафиксированные Госстатом показатели инфляции, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рост цен объясняется объективными факторами, но также отметил попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке. В правительстве, по его словам, ожидают стабилизации ситуации в конце марта.

«Правительство в ежедневном режиме оценивает данные о ценах на социальные товары, ценах на продукты, которые растут больше всего. Уже сейчас могу сказать, что рост происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций», - сказал он.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров ведет диалог с ключевыми группами производителей и торговых сетей: обсуждается вопрос увеличения предложения, что должно сбалансировать цены.

«По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта», - заверил глава правительства.

Экономика продолжает падение

На уходящей неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало традиционный «Обзор экономической активности», в котором оценило сокращение ВВП Украины по итогам января в 2,6-2,8 процента, в первую очередь, из-за усиления карантинных ограничений.

По данным ведомства, в январе экономическая активность промышленности упала на 4 процента. Наибольшее падение было зафиксировано в текстильной промышленности и машиностроении – 15,2 процента и 9,8 процента, соответственно.

При этом рост продемонстрировала фармацевтика – 21,4 процента, химическая промышленность – 10 процентов и энергетика – 3,2 процента.

«Очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января) вызвали определенное затухание производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса. В январе 2021 года уменьшение Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 4 процента», - сказано в обзоре.

Согласно информации Минэкономики, основной негативный вклад в динамику Сводного индекса производства внесли промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

В сфере услуг от усиления карантина традиционно больше всего пострадал сектор пассажирского транспорта, в то время как розничный сегмент рынка продемонстрировал рост.

Минэкономики прогнозирует, что в первом квартале 2021 года негативная динамика ВВП сохранится из-за продления адаптивного карантина до конца апреля. Между тем, слаженные действия правительства и Национального банка по продолжению экономических реформ и реализации мер по поддержке бизнеса и населения, а также начало вакцинации могут минимизировать это падение и обеспечить лучшие результаты по итогам первого квартала.

Национализация «Мотор Сичи»

Важным событием уходящей недели также стало решение Совета национальной безопасности и обороны о возвращении в государственную собственность запорожской компании «Мотор Сич» - одного из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Это предприятие еще в 2016 году попытались выкупить китайские инвесторы у украинских частных владельцев. Однако, сделка была заблокирована властями нашей страны из-за подозрений, что реальная цель покупки - не развитие «Мотор Сичи», а вывоз уникальных украинских технологий в Китай. Против этой сделки также выступили США.

«Согласно решению (о национализации - УНИАН), предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета безопасности.

Он подчеркнул, что защита инвестиций при возвращении предприятий в госсобственность будет происходить в рамках действующего законодательства.

«Если инвестиции осуществлялись на Виргинские острова, то нужно с Виргинскими островами выяснять эти отношения. Если инвестиции осуществлялись на территорию Украины, то эти деньги заходили официально на наши предприятия, через наши банки, и мы понимаем, кто это, и это публичная и открытая информация, таким инвестициям будет 100-процентная защита государства», – отметил Данилов.

Ранее указом президента Владимира Зеленского против китайских акционеров «Мотор Сичи» были введены санкции, которые предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами.

Остается надеяться, что украинские власти смогут доказать обоснованность своих действий в международных судах и не разрушить отношения с одним из крупнейших торговых партнеров страны – Китаем.

Совет национальной безопасности на своем заседании в четверг также продлил санкции против двух российских банков и утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы.

Борьба с теневым рынком бензина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале недели заявил, что в Украине должна быть обеспечена прозрачная работа рынка топлива.

«Сегодня перед всеми контролирующими органами стоит задача провести проверки, чтобы выявить точки нелегального оборота топлива. Антимонопольный комитет, в свою очередь, должен проверить обоснованность ценообразования на рынке. Не менее важным является контроль качества топлива, поэтому необходимо создать государственную систему, которая урегулирует этот вопрос», - сказал Шмыгаль.

И уже на следующий день, 11 марта, Служба безопасности объявила о проведение масштабной спецоперации на объектах сети автозаправочных станций, которые по данным СБУ, в «тени» реализовывают некачественное топливо.

Согласно информации СБУ, организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли значительный ущерб. Ориентировочная сумма - около 240 миллионов гривен.

Отмечается, что правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы оборота и реализации некачественных нефтепродуктов.

В целом, 11 марта было проведено около полутора сотен санкционированных обысков на семи нефтебазах, в офисных помещениях, на морских судах, автозаправочных станциях и в отделах таможенного оформления.

Позже стало известно, что масштабная операция силовиков проводится на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком.

Пока не понятно, были ли действия СБУ разовой акцией с целью давления на бизнес, который связан с Медведчуком, или же руководство страны действительно решило навести порядок на украинском топливном рынке, который уже долгие годы утопает в некачественном топливе, производимом на нелегальных мини-НПЗ.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Среди прочего, Верховная Рада планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, благодаря которым будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.

По мере того, как будет улучшаться погода, украинские аграрии приступят к весенней посевной кампании, которая в этом году, благодаря хорошим запасам влаги в земле, дает надежду на очередной рекордный урожай.

Игорь Орел

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