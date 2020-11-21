Баланс недели: Кабмин назначил нового главу таможни и пообещал бизнесу поддержку в условиях карантина, а экономика замедлила падение

Кабинет министров назначил нового главу Государственной таможенной службы и пообещал бизнесу поддержку в условиях ужесточения карантинных ограничений, а Госстат сообщил о замедлении падения ВВП - таковы основные экономические события уходящей недели.

Важным для национальной экономики и бизнеса событием третьей недели ноября стало назначение руководителя одного из ключевых экономических ведомств страны – Государственной таможенной службы. На своем заседании в среду правительство назначило бывшего руководителя аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина главой этого ведомства после того, как несколько месяцев подряд это кресло занимали временно исполняющие обязанности.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, перед новым руководителем Гостаможни, который является выходцем из бизнеса, ставится задача - провести реформирование ведомства.

«Он из бизнеса, это уже на сегодня экс-руководитель аэропорта «Борисполь», который имеет очень хороший бизнесовый бэкграунд, понимает необходимость реформирования государственной таможенной службы. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим и почувствуем эту новую реформу», - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что, судя по отзывам бизнеса, на таможне остается много проблем, поэтому работа ведомства требует реформирования.

Кстати, выступая на уходящей неделе на ежегодном собрании Европейской Бизнес Ассоциации, премьер-министр назвал приоритетами работы правительства на 2021 год - реформирование таможни, налоговой и контролирующих органов с целью облегчить ведение бизнеса в Украине.

В числе других приоритетов Кабинета министров Шмыгаль выделил диджитализацию, удешевление стоимости кредитов для бизнеса, упрощение подключения бизнеса к электросетям, а также ускорение приватизации государственной собственности.

Обещания поддержки бизнеса

Уходящая неделя принесла печальные новости о увеличении в Украине масштабов эпидемии коронавируса, которая ежедневно забирает жизни нескольких сотен человек. В пятницу суточное число зарегистрированных в стране заболевших поставило очередной антирекорд – свыше 14,5 тысячи человек.

В этих условиях правительство неделей ранее ввело новые ограничения, получившие название «карантин выходного дня». Бизнес, который с большими потерями пережил весенний жесткий вариант карантина, отреагировал на новые ограничительные меры прокатившимися по стране акциями протеста.

Ситуация вынудила Кабмин принять определенные шаги. Так, премьер-министр заявил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и граждан, потерявших часть доходов из-за введенных ограничительных мер.

«Мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты работника. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», - сказал Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить проект закона об облегчении ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

Внимание властей к проблемам отечественного бизнеса привлек и проходивший во вторник под стенами Верховной Рады многотысячный митинг с требованиями отменить фискализацию предпринимательства и карантин выходного дня.

Но парламентарии пока не пошли на уступки протестующим. Рада не поддержала постановление о смягчении карантина выходного дня. Также было провалено голосование по законопроекту об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Предприниматели пообещали вернуться под стены парламента 4 декабря, когда законодатели попробуют вновь вернуться к законопроекту об отсрочке фискализации бизнеса.

Оптимистический макропрогноз

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о сокращении валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года в годовом выражении на 3,5 процента, по сравнению с третьим кварталом прошлого года. И это при том, что во втором квартале текущего года национальная экономика упала на 11,4 процента.

Между тем, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, ВВП Украины в третьем квартале вырос на 8,5 процента.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к концу года прогноз падения ВВП Украины будет соответствовать уровню, который ожидался в начале года.

«Этот год сложный по всем параметрам, и экономическая динамика сложная не только в нашей стране. Наша страна находится в нижней медиане групп государств, которые пострадали. Есть надежды, что прогноз падения ВВП будет соответствовать тем прогнозным показателям, которые мы закладывали в начале года. Это будет меньше пяти процентов. Сейчас есть все основания ожидать такую динамику», - отметил министр.

Глава Минфина считает, что к концу года плановые показатели доходов государственного бюджета будут перевыполнены, несмотря на то, что на 1 мая сумма невыполнения госказны по доходам превышала сорок миллиардов гривен. Эти результаты будут достигнуты, «благодаря работе Налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость».

Реформирование пенсионной системы и слабеющая гривня

На уходящей неделе Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в накопительную пенсионную систему, которые касаются лиц, работающих в особо вредных и опасных условиях.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что документом предусматривается увеличение размера единого социального взноса на пятнадцать процентов и семь процентов, соответственно, для списков №1 и №2 профессий, связанных с особо сложными условиями труда.

«Для граждан моложе 35 лет, которые работают в особо сложных условиях, будет внедрена накопительная профессиональная пенсионная система. Приблизительный объем средств для такой пенсионной системы будет составлять от 2 до 3 миллиардов гривен в год», - отметил Шмыгаль.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, законопроект не изменяет ни правила, ни условия назначения льготной досрочной пенсии, меняется лишь механизм.

К концу уходящей недели национальная валюта продолжила свое снижение, как и неделей ранее. Еще в понедельник официальный курс гривни к доллару был на уровне 28,11 гривни за доллар, но к концу недели нацвалюта ослабла на 15 копеек - до 28,26 гривни за доллар.

На следующей неделе депутаты в комитетах продолжат работу над проектом госбюджета-2021 ко второму чтению, украинские аграрии завершат сбор урожая и осенний сев озимых культур, а Госстат обнародует данные об объеме промышленного производства в стране за десять месяцев.

Холодная погода с дождями и снегом будет преобладать в большинстве регионов, а общественное внимание будет приковано к новостям с «коронавирусного фронта»: сможет ли страна устоять в этих условиях и не допустить развала системы здравоохранения из-за потока новых заболевших.

Анна Бредихина

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