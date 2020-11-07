Баланс недели: Рада берет в работу госбюджет-2021, Кабмин презентует аудит страны, а падение ВВП замедляется

Парламент одобрил в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год, правительство рассказало о масштабном плане, который позволит за десять лет реализовать значительный потенциал страны, а Минэкономразвития сообщило о замедлении темпов падения экономики – таковы ключевые экономические новости первой недели ноября.

Главным экономическим событием уходящей недели, безусловно, стало одобрение парламентом в первом чтении разработанного правительством проекта госбюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 народных избранников.

Верховная Рада должна была рассмотреть роспись госказны еще в конце октября, но по ряду причин процесс затянулся. При подготовке документа в профильный комитет от депутатов поступили две с половиной тысячи правок к изначальному варианту законопроекта.

По предварительным расчетам, для реализации всех предложений понадобилось бы дополнительно найти 1,5 трлн гривен, то есть, еще один бюджет. В итоге, Бюджетный комитет предложил коллегам учесть полностью или частично 1276 правок, а остальные – отклонить.

В то же время, депутаты поручили Кабинету министров при подготовке законопроекта ко второму чтению тщательно проработать вопросы повышения социальных стандартов, увеличения поступлений от приватизации с соответствующим уменьшением заимствований и размера госдолга, а также сокращения отдельных расходов.

Докладывая с трибуны парламента, министр финансов Сергей Марченко отметил, что после учета принятых к рассмотрению правок расходная часть госбюджета-2021 выросла более чем на 20 млрд гривен.

Вместе с тем он заявил, что в бюджете будет достаточно средств, чтобы профинансировать все приоритетные потребности государства, побороть коронакризис, сохранить финансовую стабильность и повысить благосостояние граждан.

«Проект является полностью сбалансированным и реальным для выполнения. Это не просто финансовая смета, а инструмент развития и роста страны», - подчеркнул министр.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что одобрение парламентариями законопроекта в первом чтении дает Украине возможность завершить диалог с основными международными кредиторами относительно получения новых займов.

«Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность завершить диалог с нашими финансовыми международными партнерами. И буквально уже на следующей неделе, надеюсь, состоится очередной и очень важный раунд переговоров с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом», - сказал он во время общения с журналистами.

Между тем, сдержанный оптимизм правительства по поводу 2021 года не разделяют в Счетной палате, о чем в парламенте заявил ее руководитель Валерий Пацкан.

«Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6 процента. Это достаточно оптимистично, но с учетом ситуации, которая сложилась, есть риски, что такой рост не будет достигнут. Карантинные ограничения до конца года продолжатся. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, уменьшилось кредитование экономики и приток иностранного капитала. Это приведет к недопоступлению доходов в определенных бюджетом объемах», - заявил он.

Экономический кризис и робкие надежды на улучшение

На уходящей неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало обзор экономической активности в стране по итогам девяти месяцев.

По оценке ведомства, темпы падения отечественного валового внутреннего продукта замедлились до 5,5 процента, тогда как по итогам января-августа они составляли 5,8 процента.

«По итогам 9 месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг замедлилось и составило 6,2 процента (6,5 процента – за восемь месяцев года), соответственно, уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,5 процента (на уровне 3,6 процента в третьем квартале 2020 года к третьему кварталу 2019 года, что выше, чем ожидалось ранее)»,- сказано в обзоре.

В Минэкономики отметили, что в сентябре улучшили свою динамику отдельные виды промышленной деятельности, строительная отрасль, сфера торговли, розничный сегмент рынка, которые понемногу отошли после весеннего простоя.

В то же время, снижение спроса на природный газ в Евросоюзе и на грузовые железнодорожные перевозки, а также действие ограничений внутри страны и усиление карантина в мире продолжают давить на транспортную отрасль, которая достаточно сильно пострадала еще в апреле.

Кроме того, ускорились темпы падения в сельском хозяйстве. Причиной этого стала низкая урожайность поздних сельскохозяйственных культур (в частности, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы сахарной) из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и низких темпов проведения уборочной кампании.

Минэкономики в своем обзоре сохранило прогноз по сокращению ВВП Украины на уровне 4,8 процента по итогам года, но при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом как в мире, так и внутри страны значительно не ухудшится. В противном случае это может привести к усилению карантинных ограничений.

Если брать во внимание, что на уходящей неделе в Украине начали ежедневно выявлять почти 10 тысяч новых заболевших COVID-19, то на горизонте замаячило повторение жесткого карантина, как это было весной. Кстати, премьер Шмыгаль прогнозирует, что в ноябре будут выявлять по 15 тысяч новых случаев заражения в сутки, а в декабре – по 20 тысяч.

И хотя чиновники всячески открещиваются от мысли снова повторить локдаун экономики, но многие понимают, что это - реальная перспектива. И тогда вряд ли придется говорить о падении экономики почти на 5 процентов в этом году и о возвращении к росту в 2021-м.

Триллион долларов за десять лет

Мрачные ожидания относительно ближайшего будущего на уходящей неделе решил несколько сгладить Кабмин, который представил результаты аудита страны и свое видение векторов экономического развития до 2030 года.

Как отметил премьер Шмыгаль, наша страна имеет настолько огромный экономический потенциал, что в случае его реализации за десять лет может увеличить валовый внутренний продукт на 1 триллион долларов.

«Сегодня мы имеем четкий ответ: 1 триллион долларов ВВП за десять лет – это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион потеряли все граждане Украины, потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления», - сказал глава правительства на презентации результатов аудита страны.

Из этого триллиона львиную долю должны принести масштабная разработка отечественных месторождений природных ископаемых и раскрытие потенциала в международной торговле и транзите грузов – 409 и 407 млрд долларов, соответственно.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что увеличение добычи полезных ископаемых должно привести к созданию высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью, а не к простому вывозу сырья за границу.

Что касается новых горизонтов для развития отечественного экспорта, то премьер назвал Восток, страны Африки и Латинской Америки, а также активную работу нового Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Почти на 100 млрд долларов Кабмин планирует увеличить ВВП страны за счет реализации «земельного» потенциала.

«За десять лет украинский валовый внутренний продукт получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли. Ее средняя стоимость за один гектар вырастет фактически в пять раз», - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, правительство планирует развивать водные и лесные ресурсы, а также раскрыть инвестиционный и технологический потенциал национальной экономики. Все это должно принести еще более 100 млрд долларов в общую копилку.

Шмыгаль пообещал в первом квартале 2021 года представить Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года, которая будет направлена на максимальную реализацию потенциала государства.

Присутствовавший на презентации президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эта стратегия должна стать не декларацией, а своего рода «экономической конституцией Украины».

Судя по сделанным заявлениям, глава государства верит в озвученные заоблачные цифры.

«Украина не больная. Все это время Украина была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно, была нерешительной, чтобы кроме самой большой страны Европы стать еще и самой успешной страной. Аудит - это анализ наших комплексов, которые пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое», - добавил глава государства.

Что ж, будем надеяться, что данная стратегия будет более жизнеспособной, чем обещания предыдущего премьера Алексея Гончарука, который в прошлом году уверял, что страна достигнет 40-процентный рост ВВП за пять лет.

На следующей неделе правительство начнет подготовку проекта госбюджета-2021 ко второму чтению, а народные депутаты продолжат работу в комитетах. Государственная служба статистики обнародует данные об индексе инфляции в октябре и информацию о внешнеэкономической деятельности Украины за девять месяцев этого года.

Со снижением температуры во всех населенных пунктах страны начнется полноценный отопительный сезон. Зима стучит в наши двери, и надо быть к этому готовыми.

Дмитрий Шварц

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