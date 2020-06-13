Баланс недели: международная финансовая помощь Украине, замедление инфляции и снижение Нацбанком учетной ставки

Уходящая неделя ознаменовалась получением Украиной долгожданной помощи, причем сразу от двух международных партнеров - Международного валютного фонда и Европейского Союза.

В ночь на 10 июня стало известно об одобрении Советом директоров МВФ 18-месячной программы stand-by с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), которая направлена в помощь Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19.

«Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать готовность Украины вернуться к росту, когда кризис закончится», - сообщили в МВФ.

Первый транш, поступивший в пятницу, составил 2,1 миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что эта сумма на 200 миллионов долларов больше изначально запланированной, и отметил, что в сложное время МВФ доказывает свою надежность как партнера. По его словам, финансовые средства, полученные от МВФ и других партнеров, пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета Украины в условиях нынешнего кризиса.

Сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной Европейский Союз выделил Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Эти средства являются вторым траншем четвертой программы макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 миллиард евро, которая была утверждена Европейским Союзом два года назад. Деньги поступили в виде займа под 0,125 процента годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Они будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что поспособствует уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

Замедление инфляции

Государственная служба статистики на уходящей неделе обнародовала данные об инфляции, согласно которым потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении составила 1,7%, замедлившись с 2,1% в апреле. По информации Госстата, наибольший рост цен в мае в годовом выражении зафиксирован на фрукты – 34,8%, услуги водоснабжения - 25,1%, канализацию - 21,4%, услуги образования - 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,6%. Больше всего в мае снизились цены на природный газ (53,5%), топливо и масла (28,2%), овощи (21,3%), обувь (4,8%).

Как отметили в Национальном банке, инфляционное давление оставалось слабым прежде всего из-за ощутимого падения потребительского спроса на товары не первой необходимости.

«Также инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, увеличение предложения овощей и «замораживание» цен на значительное количество услуг. Инфляционное давление остается слабым, в частности, из-за подавленного спроса и низких цен на энергоресурсы. Как следствие, потребительская инфляция держится ниже целевого диапазона 5 процентов ± 1 процентный пункт», - говорится в комментарии НБУ.

В то же время, из-за карантина все еще отсутствует предложение отдельных видов товаров и услуг, поэтому существует вероятность, что после смягчения ограничительных мер произойдет коррекция цен на такие товары и услуги. Также есть риск роста цен на сырые продукты из-за неблагоприятных погодных условий в мае и сокращения производства продукции животноводства.

Учетная ставка и прогнозы НБУ

В четверг, 11 июня, состоялся брифинг Национального банка по монетарной политике, в ходе которого глава НБУ Яков Смолий объявил о продолжении цикла смягчения монетарной политики и снижении учетной ставки на два процентных пункта – до 6 процентов годовых. Таким образом, учетная ставка достигла самого низкого уровня за всю историю независимости Украины.

По данным НБУ, потребительский и инвестиционный спрос с высокой вероятностью будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось.

По словам главы Нацбанка, такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина.

«Смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, введенные в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране. По нашим оценкам, падение украинской экономики во втором квартале будет большим, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги», - сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что в условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть от глубины падения потребительского спроса, который ослабляет инфляционное давление, а с другой стороны - от скорости восстановления деловой активности на фоне смягчения карантина, которая ускорит рост цен.

Отчет правительства

В четверг состоялась пресс-конференция, посвященная результатам первых 100 дней работы правительства, в ходе которой премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о проделанном, в том числе в условиях пандемии коронавируса.

Одним из главных достижений премьер назвал своевременное введение карантина: «Вовремя введенный карантин - это то, что удалось сделать нашему правительству. И это то, что, наверное, сохранило тысячи жизней украинцев, позволило нам подготовить медицинскую систему к тем испытаниям, с которыми мы столкнемся еще в дальнейшем», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в ближайшее время правительство не планирует менять систему управления карантином в Украине. При этом, если в критическом количестве областей – десяти и более - произойдет ситуация, которая приведет к росту количества заболевших, то это будет поводом для принятия решения об ужесточении карантинных мер в стране.

Также премьер сообщил, что Кабинет министров не намерен в ближайшие два квартала осуществлять пересмотр параметров государственного бюджета на текущий год, а также проводить его секвестр.

«Секвестр бюджета не предусматривается, поскольку этими изменениями в бюджет, которые были приняты в марте, было осуществлено перераспределение статей бюджета, большинство средств было перераспределено из капитальных расходов и переброшено в Фонд борьбы с коронавирусом и на выполнение социальных обязательств. То есть, можно говорить о том, что по некоторым статьям секвестр уже произошел. Поэтому мы сегодня не ведем разговор в ближайшие два квартала о пересмотре бюджета или о его секвестре», - заявил Шмыгаль.

Следующая неделя предполагает активную работу народных депутатов в ходе пленарных заседаний парламента. Скорее всего, Рада будет рассматривать, в числе прочего, доработанную программу деятельности правительства, которую Кабмин утвердил во время внеочередного заседания в пятницу. А Госстат представит предварительные данные о ВВП Украины за первый квартал текущего года.

Екатерина Жирий