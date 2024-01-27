Антироссийские санкции вредят ангольским бриллиантам.

Ангола вынуждает российскую транснациональную компанию "Алроса" выйти из совместного бизнеса "Sociedade de Catoca", которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.

Это связано с санкциями, введенными против России в связи с вторжением в Украину. Они вредят торговле ангольскими бриллиантами, сообщает ангольское издание EXPANSÃO.

Как отмечается, на прошлой неделе представители ангольской власти встречались с российскими коллегами в Дубае (ОАЭ), для того, чтобы решить вопрос выхода российского акционера "Алроса" из "Sociedade Mineira de Catoca".

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Ситуация негативно сказывается на Catoca, четвертой по величине алмазной шахте в мире. Добыча алмазов на руднике сократилась, и многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с русскими.

Российской компании принадлежит 41% компании. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, зато россияне хотят компенсаций за инвестиции.

Один из возможных путей решения проблемы - это то, что "Алроса" сейчас уйдет, но с гарантией, что она сможет вернуться в будущем, когда санкции будут сняты. Однако, учитывая недавнее сближение Анголы с США, россияне с подозрением относятся к такому результату.

Другой вариант - это то, что россияне продадут свою долю акций ангольской компании. Однако пока неясно, будут ли они готовы это сделать. На данный момент ситуация остается неопределенной. Выход россиян из совместного предприятия по добыче бриллиантов необходим для того, чтобы снять санкции с шахты, но это может быть сложной задачей.

Санкции против России - последние шаги мира

18 декабря 2023 года Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России, который направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей. В частности, новый пакет санкций предусматривал запрет на российские алмазы.

3 января Совет Евросоюза ввел дополнительные ограничительные меры против российской компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

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