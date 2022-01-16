Скоро в украинских банках изменится стоимость американской валюты, полагает эксперт.

Курс доллара к гривне в Украине на протяжении следующей недели (17 – 23 января) возрастет.

В банках доллары могут торговаться на уровне 28,4/28,6 грн, рассказал старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб "РБК-Украина".

Эксперт подчеркнул, что на протяжении прошлой неделе стоимость американской валюты к украинской на всех сегментах валютного рынка возросла на 1,0 – 1,8%.

В государственном "ПриватБанке" по состоянию на воскресенье, 16 января, доллары покупают по 27,73 грн, а продают по 28,13 грн.

Курс доллара в "Ощадбанке", который также принадлежит государству, такой: покупка – 27,70 грн, а продажа – 28,10 грн.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал курс доллара в 2022 году и дал украинцам финансовый советКурс американской валюты от Национального банка Украины по состоянию на воскресенье установлен на уровне 27,74 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла бюджет на 2022 год, в котором среднегодовой курс доллара в нашей стране заложен на уровне 28,6 грн.

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