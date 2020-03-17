НБУ сегодня потратил на поддержку гривни $300 миллионов

Вчера НБУ продал 238 миллионов долларов, а на минувшей неделе - 981,6 миллиона долларов.

Национальный банк Украины сегодня принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний продал 300 миллионов долларов.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, придерживаясь режима плавающего валютного курса, НБУ не фиксировал его на определенном уровне и не менял тренд рынка.

В НБУ констатировали, что спрос на валюту по-прежнему превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, при этом самые активные участники валютного рынка - украинские компании, а не население и иностранные инвесторы.

В НБУ подчеркнули, что регулятор имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и не планирует вводить валютные ограничения, продолжая придерживаться последовательной политики на валютном рынке.

Также в НБУ напомнили, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, а валюты было в избытке, и для сглаживания колебаний Нацбанк выкупил с рынка почти 8 миллиардов долларов.

"Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривни уже в другую сторону. В целом международные резервы Украины составляют около 25 миллиардов долларов, и мы продолжим проводить валютные интервенции при необходимости и выполнять обязательства по внешним долгам", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 марта, НБУ продал на межбанковском валютном рынке 238 миллионов долларов США. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составили 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.