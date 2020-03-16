Эксперт успокаивает: дефолта Украины и существенного обвала гривни не будет
Введенный в Украине карантин в связи с пандемией коронавируса в мире и предстоящий мировой кризис вряд ли могут превзойти те испытания, с которыми наша страна столкнулась в последние годы, потому дефолта и существенного обвала гривни не будет.
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Такое мнение УНИАН высказал аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.
«Доходности по ОВГЗ, конечно, вырастут, но, скорее всего, они будут ниже, чем в 2017-2018 годах. Что касается курса, то коридор в 27-28 гривень за доллар включал в себя военные риски и очень низкую деловую активность. И если гривня просто вернется на старый курс, это не будет катастрофой», - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что наша страна уже пережила экономический кризис в 2014-2016 годах с физической потерей части своей экономики, военными действиями и паникой.
«Хуже, чем тогда, не будет. Буквально до 2018 года экономическая активность была крайне низкой, но страна смогла достичь макроэкономической стабильности, а экономика начала восстанавливаться», - добавил Федоров.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе ввел карантин в учебных заведениях сроком на три недели, с 12 марта.
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