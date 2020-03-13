Экономика на карантине: чем это обернется для Украины

Спустя три месяца после первой вспышки заболевания в китайском Ухане коронавирус захватил около сотни стран мира и унес жизни свыше четырех тысяч человек, а количество заболевших превысило сто тысяч. В марте эпицентр заболевания переместился в Европу, где больше всех пострадала привлекательная для туристов Италия. В этой 60-милионной стране уже заболели свыше двенадцати тысяч человек и умерли более восьмисот. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире.

Еще быстрее, чем вирус, распространяется связанная с ним истерия: страны массово вводят ограничения на передвижение граждан и товаров, а финансовые рынки лихорадит в преддверии мирового кризиса, о неизбежности которого уже заявляют в Международном валютном фонде и Всемирной банке. Эта истерия не миновала и Украину: за считанные дни стоимость заимствований на внешнем рынке для нашей страны выросла вдвое, а гривня просела на пять процентов.

В Украине пока количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом незначительное – всего три человека, один из которых оказался смертельным. Но Кабинет министров не стал дожидаться массовой заболеваемости и с 12 марта утвердил ограничительные меры: карантин в учебных заведениях на три недели, ограничения на проведение массовых мероприятий с участием двухсот и более человек, закрытие ряда пунктов пропуска на границе, отмена авиасообщения с Италией.

В дальнейшем Кабмин не исключает введение дополнительных ограничительных мер, включая закрытие авиасообщения с другими странами и ограничения передвижений внутри страны. «Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в странах с развитыми экономиками, в странах Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев», - прокомментировал свое решение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Некоторые украинские города ввели еще более жесткие ограничения. В частности, в Киеве запрещено проведение массовых мероприятий с количеством присутствующих более 60 человек, закрылись кинотеатры и развлекательные центры, школы, высшие учебные заведения и детские сады. При этом, традиционно переполненное в час пик киевское метро и другие виды общественного транспорта, а также продуктовые супермаркеты работают в обычном режиме. И большинство украинских компаний с тысячным штатом персонала пока не спешат вводить какие-либо ограничительные меры, просто запасаясь антисептиками.

В штатном режиме работает компания «Укрпошта», которая продолжает принимать и отправлять посылки, доставлять пенсии и денежные выплаты. Также в обычном режиме в период карантина будет работать банковская система, продолжая бесперебойно обслуживать клиентов и пополнять банкоматы.

Крупнейшие украинские мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell, в свою очередь, настроены работать даже более интенсивно, поскольку готовятся к росту нагрузки на мобильный интернет.

Некоторые компании, к примеру, госконцерн «Укроборонпром» и НАК «Нафтогаз», заявили о возможности сотрудников работать дистанционно или по гибкому графику, а для проведения совещаний и рабочих встреч использовать специально разработанные электронные средства связи и онлайн-конференции. Но такие возможности есть не у всех компаний и не у всех работников. К примеру, о возможности работать удаленно заявила и компания «Укрзализныця», но, очевидно, это не доступная роскошь для проводника или машиниста поезда.

Поскольку карантин стал неожиданностью для большинства граждан и компаний, возможно, полноценная реакция последует уже на следующей неделе, и людей в офисах и супермаркетах резко поубавится. Многие работники отвезут детей к бабушкам или найдут нянь, либо оформят отпуска. Или после решения организационно-технических вопросов будут работать удаленно. Потому уже понятно, что карантин не пройдет бесследно для экономики страны.

Строгий режим

В Национальном банке Украины считают, что оценивать масштаб влияния на украинскую экономику от введения карантина пока рано, но предварительно ожидают сокращения потребления и производства в стране.

«Этот эффект нужно оценивать в комплексе, в том числе, с внешним спросом на украинскую продукцию. Мы понимаем, что эффект будет негативным. Как раз решение, которое принял Национальный банк, о снижении учетной ставки до пятилетнего минимума в десять процентов годовых, в том числе, является реакцией на такие ожидания. Но говорить сейчас о конкретных цифрах еще рано», - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, некоторые негативные факторы будут компенсированы. В частности, ожидаемое сокращение переводов из-за границы от трудовых мигрантов будет компенсировано за счет сокращения туристических потоков из нашей страны за рубеж. «Если считать туристические путешествия и переводы, то эффект туристических путешествий преобладает», – отметил представитель НБУ.

Говоря об отраслях украинской экономики, которые могут пострадать в первую очередь, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин высказал мнение, что это перевозки, туризм, а также сфера развлечений: рестораны, кафе, кинотеатры.

«Все сферы, которые связаны с массовым обслуживанием людей. Уже отменено достаточно много бизнес конференций, фестивалей и форумов. Это будет способствовать снижению деловой активности в стране», - сказал эксперт УНИАН.

По его мнению, многие сотрудники компаний будут отправлены на дистанционную работу, что может некоторым образом повлиять на эффективность бизнес-процессов, но одновременно снизит некоторые расходы работников и компаний, к примеру, транспортные и коммунальные расходы по обслуживанию офисов.

Также снизится спрос на физические услуги финансовых компаний, поскольку люди будут больше пользоваться онлайн-сервисами, а это может обернуться закрытием отделений банков и других финансовых учреждений.

В то же время, Амелин полагает, что украинский IТ-сектор может выиграть благодаря повышенному спросу на решения для удаленной работы и автоматизации процессов. Также вырастет спрос на онлайн-обучение, а люди смогут в период карантина получать новые навыки.

«Крупные IТ-компании могут использовать сложившуюся ситуацию для организации дистанционных курсов подготовки специалистов. Весь мир столкнется с ростом спроса на автоматизацию процессов. И Украина может в этом направлении увеличить свою долю если не в относительных числах, то в денежном выражении, а это потребует новых трудовых ресурсов», - прогнозирует эксперт.

Амелин считает решение о введении карантина еще до старта эпидемии правильным, поскольку последствия такой эпидемии будут непредсказуемыми и более разрушительными для экономики, чем последствия карантина.

«Лучше пережить месяц в условиях охлаждения деловой активности, чем потом год выгребать последствия от кризиса после эпидемии. Важно учитывать, что около миллиона украинцев, которые были на заработках в Италии, собираются вернуться домой. Они могут быть носителями вируса. И оставшись без заработка, не смогут содержать свои семьи. Для Украины это означает сокращение поступлений от трудовых мигрантов, рост безработицы и социальных расходов бюджета», - говорит эксперт.

В то же время, он считает, что государство может привлечь вернувшихся трудовых мигрантов для глобальных инфраструктурных проектов – строительства школ, дорог и аэропортов, где есть большой спрос на трудовые ресурсы.

Аналитик инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров, в свою очередь, напомнил, что в украинской экономике высокую долю занимает сельское хозяйство, которое вряд ли сильно пострадает от введения карантина.

«Полевые работы не предполагают массового скопления людей, потому даже в условиях всеобщего карантина сельское хозяйство продолжит свою работу. И тут потерь не предполагается», - пояснил эксперт УНИАН.

Кроме того, Федоров напомнил, что наша страна уже пережила экономический кризис, потому предстоящий мировой кризис, скорее, приблизит мир к украинским реалиям.

«Украина пережила период 2014-2016 годов с физической потерей части своей экономики, с войной и паникой, когда все рушилось. Хуже, чем тогда, не будет. Буквально до 2018 года экономическая активность была крайне низкой, но страна смогла достичь макроэкономической стабильности, а экономика начала восстанавливаться», - добавил он.

Эксперт считает, что введенный карантин и предстоящий мировой кризис вряд ли могут превзойти те испытания, с которыми наша страна столкнулась в последние годы, потому не ожидает ни дефолта, ни существенного обвала гривни.

«Доходности по ОВГЗ, конечно, вырастут, но, скорее всего, они будут ниже, чем в 2017-2018 годах. Что касается курса, то коридор в 27-28 гривень за доллар включал в себя военные риски и очень низкую деловую активность. И если гривня просто вернется на старый курс, это не будет катастрофой», - прогнозирует он.

Также Федоров высказал мнение, что США в борьбе с кризисом могут включить «печатный станок» на полную мощность, от чего ценность самого доллара начнет снижаться.

«В проблеме с коронавирусом, на мой взгляд, стране нужно больше бояться за жизни и здоровье людей, поскольку низкая база экономики сильно ограничивает ресурсы государства в борьбе с вирусом», - резюмировал эксперт.

Смягчить удар

Итак, введение карантина чревато определенными рисками для украинской экономики, но, в то же время, может стать хорошим поводом для ее перезагрузки при грамотном подходе. Как государство может помочь бизнесу и гражданам пережить это непростое время?

Ведущие аналитические центры Украины, включая Институт экономических исследований и политических консультаций, Украинский институт будущего, Центр экономической стратегии, центр «Эйдос», CASE Ukraine, EasyBusiness, в совместном письме призвали украинские власти предпринять ряд шагов.

В частности, не допустить дефолта Украины, потому что это будет означать откат экономики на 5 лет назад.

«Запас прочности позволяет обслуживать и погашать долги, а поддержка Международного валютного фонда, Евросоюза и других международных институтов дает доступ к дешевому финансированию, даже когда традиционные финансовые рынки закрыты. Не воспользоваться этим - потерять еще почти десятилетие для развития страны», - подчеркивается в письме.

Экономисты напомнили, что в этом году Украина должна вернуть семь миллиардов долларов внутренним и почти столько же – внешним инвесторам, а поскольку финансовые рынки из-за крупнейшей с 2008 года турбулентности сейчас просто закрыты для развивающихся стран, программа с МВФ должна быть продолжена.

Также экономисты призвали удержать бюджетный дефицит в запланированных рамках, для чего советуют сформировать из имеющихся источников фонд для «тушения пожаров». Речь идет о таких негативных факторах, как: падение мировой торговли и карантин внутри страны, непредвиденные расходы на здравоохранение, помощь по безработице и оплата больничных, спасение компаний и банков.

Чтобы выстоять, экономисты рекомендуют разработать план поддержки экономики, ввести кредитные каникулы и специальные кредитные линии для малого бизнеса, установить контроль за предоставлением кредитов связанным лицам и возможным выводом средств из банков, принять меры для минимизации паники на финансовых рынках и вести продуманную курсовую политику.

«Я бы делал ставку, в первую очередь, на поддержку бизнеса, потому что он платит зарплаты, а это самая важная помощь гражданам. Потому что, если увеличить социальные выплаты из бюджета, то кто этот бюджет будет наполнять? Наша задача – наполнить бюджет», - считает Анатолий Амелин.

По его словам, глобально способность украинской экономики пережить карантин и надвигающийся кризис зависит от политики Национального банка и Министерства финансов, поскольку приносящие валюту в страну компании – экспортеры в аграрном секторе и металлургии - без девальвации гривни не смогут конкурировать на внешних рынках.

«Если будут ослабевать позиции экспортеров, они будут сокращать издержки, в том числе, на персонал. Адекватный антикризисный план поможет избежать этих последствий или хотя бы их минимизировать. Правительству и Нацбанку нужно координировать свои действия и постепенно ослаблять гривну до целевых показателей госбюджета. Это усилит позиции экспортеров, увеличит поступления в бюджет и приток валютной выручки, позволит не сокращать рабочие места», - добавил эксперт.

Также он считает целесообразным внедрить реально работающие целевые программы для поддержки предпринимателей. По его мнению, запущенная правительством программа «5-7-9» на деле оказалась недостаточно эффективной, поскольку желающих принять участие в программе оказалось много, а реально получить кредит смогли единицы. Меж тем, стимулирование предпринимательства позволит людям не становиться на биржу труда, а обеспечивать себя и создавать рабочие места.

Кроме того, Амелин напомнил, что Украина – энергозависимая страна, потому предложил ввести фискальные льготы новым игрокам на этом рынке, чтобы наша страна сама себя обеспечивала газом и нефтепродуктами. Также он рассказал, что через пять лет украинские атомные блоки будут выходить из эксплуатации, потому нужно расконсервировать проекты достройки энергоблоков, чтобы обеспечивать электроэнергией себя и стать полноправным участником европейского энергорынка.

«Необходимо создать условия для организации производства высокотехнологической продукции. Также сейчас хорошее время для проведения в Украине налоговой реформы и запуска свободных экономических зон», - полагает эксперт.

К слову, в США в ответ на угрозу мирового кризиса из-за пандемии предоставили компаниям налоговые каникулы на три месяца, а в Польше обещают компенсировать издержки компаний на оплату труда персонала, временно простаивающего из-за карантина.

Экс-замминистра финансов Елена Макеева считает, что наша страна не может позвонить себе такие же меры, но есть другие довольно простые решения, которые помогут бизнесу максимально эффективно настроить свою работу в это время и достойно держать удар мирового финансового кризиса.

«Что можно и нужно срочно сделать: существенно сократить количество проверок, отказаться от проведения выездных налоговых проверок на период карантина, увеличить предельные сроки регистрации налоговых накладных, продлить сроки уплаты НДС. Также можно временно снизить ставку единого социального взноса для компаний, которые не сокращают людей и в полном объеме выплачивают заработную плату», - считает Макеева.

Заложники карантина

Человеческое отношение к бизнесу в период карантина будет стимулировать бизнес также по-человечески относиться к своему персоналу. Как прокомментировала УНИАН советник юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Валерия Гудий, на сегодня единственная возможность приспособиться к установленному карантину – это взаимодействие работника с работодателем.

«Работа удаленно, признание прогула вынужденным, изменение режима рабочего времени зависит только от решения работодателя. К сожалению, законодательство Украины не содержит каких-либо гарантий для родителей в связи с вынужденным прекращением обучения в образовательных заведениях», - пояснила она.

Гудий советует гражданам обращаться к работодателю с личными или коллективными просьбами предоставить работникам с детьми возможность сократить рабочий день, уйти в отпуск, выполнять трудовые обязанности на дому, установить гибкий график работы, а в сложных ситуациях - привлекать адвокатов.

В этой связи она рекомендует компаниям разрабатывать планы работ в условиях карантина, предусматривать возможность перевода сотрудников с детьми на время карантина в посменный либо другой более удобный режим работы, что позволит им быть более гибкими в совмещении трудовых и родительских обязанностей, а компаниям - не допустить простоев в рабочих процессах.

«Согласно статье 25 Закона Украины «Об отпусках», по желанию работника (матери, отца ребенка, бабушки, дедушки или других родственников, которые присматривают за ребенком) в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы для присмотра за ребенком возрастом до 14 лет на период карантина», - рассказала Гудий.

Оказавшись заложниками карантина и мировой пандемии, украинцы одновременно получили шанс на многие вещи взглянуть по-другому. Вернуться домой из-за границы и строить в родной стране, оптимизировать рабочие процессы и тратить меньше времени на ерунду, уделить больше времени своим близким. Закончить внутренние дрязги и сплотиться перед наступающей угрозой. Навести порядок в своем доме и голове.

Ольга Гордиенко