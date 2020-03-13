Украина не может себе позволить медлить с МВФ - глава Нацбанка

Глава НБУ подчеркнул, что в условиях усиливающейся турбулентности на мировых рынках критически значимым является заключение программы сотрудничества с МВФ.

В условиях распространения экономического кризиса в мире, которій вызвала пандемия коронавируса, Украина не может медлить в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Читайте такжеГривна упала ниже 26 за доллар, но укрепилась выше 30 за евро

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи с послами стран G7, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ», — заявил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что в условиях усиливающейся турбулентности на мировых рынках критически значимой является заключение программы сотрудничества с МВФ.

Смолий также рассказал, что эффект от распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины до сих пор ограничен и имеет нейтральное влияние, однако в будущем она может ощутить определенное воздействие. Распространения коронавируса рискует привести к рецессии мировой экономики и замедление украинской. Следовательно, решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% имеет целью поддержать украинскую экономику в такие сложные времена.

«Национальный банк постоянно следит за ситуацией с распространением коронавируса в мире и в Украине и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков, и готов при необходимости оперативно принимать меры», - заверил глава Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

12 марта в Международном валютном фонде заявили о готовности поддерживать усилия Украины в проведении реформ, направленных на экономический рост и финансовую стабильность, в сотрудничестве с новым правительством.

Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Согласно заявлению министра финансов Игоря Уманского, правительство рассчитывает «актуализировать договоренности с Международным валютным фондом относительно новой программы, требующие несколько недель.